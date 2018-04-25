«Игра в кино»: «МИР 24» побывал в музее ретроавтомобилей 

На телеканале «МИР» продолжается уникальное шоу — «Игра в кино», в котором любители советской киноклассики зарабатывают деньги, благодаря знаниям о своих любимых фильмах. Для победы нужно пересмотреть много картин или, например, сходить в Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов в Москве, где немало ретротехники, которую задействовали в съемках советских кинолент. Корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Дашенко тоже побывал там.
В музее часто бывают школьники. Посмотреть на раритетные автомобили интересно не только ребятам, но и девочкам. Ведь у каждой машины своя интересная судьба.
«Вот «Чайка» патриарха Пимена — подарок Брежнева. Брежнев узнал, что Пимен ездит на японском Nissan President, и сказал: «Дайте ему „Чайку“, потому что русский патриарх на японской машине — это политическая диверсия», — рассказал Дмитрий Ломаков.
Первым в музей за помощью для съемок фильма обратился Леонид Гайдай. Попросил для съемок фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» двухместный «СМЗ С 3А». По сути, это даже не машина, а мотоколяска.
Модель выпускали в Серпухове на мотоциклетном заводе. Двигатель в 8 л. С. на съемках едва справлялся с «ответственным» грузом, но не подвел. С тех пор Гайдай неоднократно снимал раритеты ломаковского музея.
Например, Дмитрий Харатьян с Ириной Феофановой обкатывали довоенный немецкий Horch. В фильме «Щит и меч» Станислав Любшин катит по Берлинским улицам на этом же автомобиле, попавшем в Россию из Германии. После войны его вывез маршал Константин Рокоссовский, а первым владельцем машины был Герман Геринг. «На нем ездили и Александр Калягин, и Патрисия Каас и даже группа Kiss. Его еще на мероприятиях использовали, кого-то подвезти к сцене или еще что-то такое», — поделился дальнейшей судьбой машины Ломаков.
В 1992 году съемочная группа фильма «Американский дедушка» нигде не могла найти автомобиль в стиле 1930-х годов. Отец Дмитрия, Александр Александрович Ломаков, пообещал такую предоставить. Запчасти собирали по гаражам и свалкам. Через месяц появилась это чудо техники. В этом фильме Евгений Леонов сыграл свою последнюю роль. И в последний раз он появился в кадре за рулем автомобиля.
Смотрите программу «Игра в кино» на телеканале «МИР» с понедельника по четверг в 16:15.