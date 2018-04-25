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Чудовища из легенд: Трейлер мультфильма «Смолфут»
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Чудовища из легенд: Трейлер мультфильма «Смолфут» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Студия Warner Bros. поделилась вторым трейлером анимационной комедии «Смолфут».
В далекой заснеженной деревне живут йети, для которых люди, или смолфуты, всего лишь чудовища из легенд. «Их не существует», — громогласно заявляет вождь йети.
Но для молодого Миго становится делом принципа доказать, что смолфуты — реальные создания. Он уходит в большой мир, где его ждут веселые и опасные приключения.
Главных героев озвучили Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Зендя и Дэнни ДэВито.
Российская премьера мультфильма состоится 25 октября.
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