Чудовища из легенд: Трейлер мультфильма «Смолфут»

Студия Warner Bros. поделилась вторым трейлером анимационной комедии «Смолфут».

В далекой заснеженной деревне живут йети, для которых люди, или смолфуты, всего лишь чудовища из легенд. «Их не существует», — громогласно заявляет вождь йети.

Но для молодого Миго становится делом принципа доказать, что смолфуты — реальные создания. Он уходит в большой мир, где его ждут веселые и опасные приключения.

Главных героев озвучили Ченнинг Татум, Джеймс Корден , Зендя и Дэнни ДэВито.

Российская премьера мультфильма состоится 25 октября.