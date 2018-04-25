26 апреля в Москве завершает работу 40-й международный кинофестиваль

Президент форума Никита Михалков , несмотря на сжатые сроки и перенос смотра с лета на весну, доволен: «Приехали гости из шестидесяти стран, показано 212 лент, много премьер…»

На Днях белорусских фильмов показаны «Правила геймера», «Следы апостолов», «Пес Рыжий», снятый по книге Виктора Крюкова «Рыжий солдат», повествует о собаках во время Великой Отечественной войны. Четвероногие солдаты наводили страх на врага, ими подорваны сотни немецких танков и бронемашин…

А завершил Дни нашумевший «Код Каина», его презентация прошла на 67-м Каннском кинофестивале в Белорусском павильоне.

"Код Каина" — первый масштабный международный кинопроект в Беларуси, лента снята с привлечением мировых звезд первой величины. К слову, монтировать фильм пригласили Петра Зеленова . Он хорошо известен по таким работам в 3D, как «Легенда № 17» и «Вий». Белорусский сопродюсер Юрий Игруша (он продюсировал фильм «Туфельки», который номинировался на «Оскар») рассказал, что цель проекта — приоткрыть миру завесу над белорусским кинопроизводством. Съемочная группа из Беларуси впервые работала в голливудской кинокомпании Universal. Фильм сделан в стиле экшн. Это — погони, драки, взрывы…

В фильме много сложнейших трюков. Один из них такой: автомобиль дважды переворачивается в воздухе и «приземляется» на другую едущую машину. Угодил в фильм и гордость белорусской промышленности — жодинский БелАЗ, самый большой в мире самосвал 450-тонник. Этот «зубр» никого не щадит на своем пути.

Актриса Наташа Алам убеждена, что когда-нибудь Беларусь поспорит с Голливудом. Она приезжала на презентацию фильма в Канны и в Минск на съемки.

В «Коде Каина» босса Наташи, который благословил ее на эту миссию, играет актер Эрик Робертс — брат Джулии Робертс . Наташа Алам снималась с ним в фильме «Проект 12: Бункер».

Владимир Гостюхин сыграл отца двух сыновей, которые рассорились из-за девушки.

— У меня небольшая, но очень важная роль, — рассказал Владимир Гостюхин. — Я играю отца, сыновья которого поссорились, между ними пробежала черная кошка. Я пытаюсь сыновей во что бы то ни стало помирить. И это мне удается…