26 апреля в Москве завершает работу 40-й международный кинофестиваль 

Президент форума Никита Михалков, несмотря на сжатые сроки и перенос смотра с лета на весну, доволен: «Приехали гости из шестидесяти стран, показано 212 лент, много премьер…»
Премьерой «Тум-Паби-Дума» Вячеслава Никифорова открылись и Дни белорусских фильмов на ММКФ. Презентовали программу председатель Белорусского союза кинематографистов Виктор Васильев, продюсер Сергей Жданович, заслуженная артистка Беларуси Светлана Суховей (ее Никита Михалков наградил почетным дипломом), режиссер Вячеслав Никифоров, актриса Валерия Арланова и актер Анатолий Голуб.
На Днях белорусских фильмов показаны «Правила геймера», «Следы апостолов», «Пес Рыжий», снятый по книге Виктора Крюкова «Рыжий солдат», повествует о собаках во время Великой Отечественной войны. Четвероногие солдаты наводили страх на врага, ими подорваны сотни немецких танков и бронемашин…
А завершил Дни нашумевший «Код Каина», его презентация прошла на 67-м Каннском кинофестивале в Белорусском павильоне.
"Код Каина" — первый масштабный международный кинопроект в Беларуси, лента снята с привлечением мировых звезд первой величины. К слову, монтировать фильм пригласили Петра Зеленова. Он хорошо известен по таким работам в 3D, как «Легенда № 17» и «Вий». Белорусский сопродюсер Юрий Игруша (он продюсировал фильм «Туфельки», который номинировался на «Оскар») рассказал, что цель проекта — приоткрыть миру завесу над белорусским кинопроизводством. Съемочная группа из Беларуси впервые работала в голливудской кинокомпании Universal. Фильм сделан в стиле экшн. Это — погони, драки, взрывы…
В фильме много сложнейших трюков. Один из них такой: автомобиль дважды переворачивается в воздухе и «приземляется» на другую едущую машину. Угодил в фильм и гордость белорусской промышленности — жодинский БелАЗ, самый большой в мире самосвал 450-тонник. Этот «зубр» никого не щадит на своем пути.
Актриса Наташа Алам убеждена, что когда-нибудь Беларусь поспорит с Голливудом. Она приезжала на презентацию фильма в Канны и в Минск на съемки.
В «Коде Каина» босса Наташи, который благословил ее на эту миссию, играет актер Эрик Робертс — брат Джулии Робертс. Наташа Алам снималась с ним в фильме «Проект 12: Бункер».
В ленте также снялись Владимир Гостюхин и Алексей Серебряков.
Владимир Гостюхин сыграл отца двух сыновей, которые рассорились из-за девушки.
— У меня небольшая, но очень важная роль, — рассказал Владимир Гостюхин. — Я играю отца, сыновья которого поссорились, между ними пробежала черная кошка. Я пытаюсь сыновей во что бы то ни стало помирить. И это мне удается…