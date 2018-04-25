Бекмамбетов раскрыл мотивы сбегающих в Сирию девочек

В Москве прошел показ самой ожидаемой картины Московского кинофестиваля — «Профиль» Тимура Бекмамбетова . Фильм снят в жанре скрин-лайф, который сам же Бекмамбетов и придумал, — действие в нем происходит исключительно на экране компьютера. Его продюсерская студия Bazelevs выпустила уже 7 подобных картин, но если раньше Бекмамбетов был только продюсером, в «Профиле» он занял кресло режиссера.

Картина рассказывает историю журналистки Эми Уиттакер (Валин Кэйн), которая ради репортажа о вербовщиках Исламского государства (организация запрещена в РФ) создает фальшивый профиль в Facebook, называет себя там Мелоди Нельсон и пишет, что недавно стала мусульманкой. Она добавляет в друзья джихадистов, постит на своей стене провокационные ролики и практически сразу получает сообщение от некого Абу Билеля. Он называет ее сестрой и интересуется, сколько Мелоди лет — и хотя реальной Эми скоро 30, она говорит, что ей нет и 20 — именно столько обычно лет девочкам, бросающих семью и учебу в Европе и уезжающих в Сирию к джихадистам. После недолгих расспросов Билель предлагает героине перейти в skype, и Мелоди срочно приходится осваивать молодящий макияж, замазывать татуировку, учиться завязывать хиджаб и брать экстренные уроки поведения мусульманских женщин у своего коллеги сирийца.

Билель увиденным доволен, просит рассказать историю, как она стала мусульманкой, и Эми-Мелоди вдохновенно врет, что родители ей не интересуются, она одинока и несчастна. Реальной Эми действительно несладко — редактор канала, для которого она готовит репортаж, говорит, что все сроки прошли, но если она сдаст материал, то ее возьмут в штат и будут платить стабильную зарплату. А она Эми очень нужна — неоплаченные счета копятся, а еще они собирались съезжаться с бойфрендом, но он готов платить только половину арендной платы.

Вскоре она и Билель начинают общаться каждый день — он шлет ей фото котят, показывает свой роскошный дом, снимает видео, как занимается спортом и ловко играет в футбол, рассказывает о детстве и о том, в каком раю героиня окажется, когда приедет к нему в Сирию. Как назло, сладкоречивый террорист еще и красив и обаятелен. И Эми теряет голову и связь с реальностью. Жених, репортаж, подружки — все отходит на второй план. Она едва не говорит террористу правду, когда слышит трогательную историю о том, как он не успел попрощаться с матерью. А после того, как едва его не теряет, Эми привязывается окончательно, соглашается выйти замуж за Билеля и покупает билет в Стамбул через Амстердам — чтобы замести следы.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Kurdishstruggl

Такие истории сегодня, к сожалению, не редкость. Рассказами о девушках из Европы и России, бегущих в Сирию, чтобы стать женами террористов или даже воевать на их стороне, пестрят в последние годы все СМИ.

У Эми даже есть реальный прототип — французская журналистка, пишущая под псевдонимом Анна Эрель. Правда, та с Билелем знакомилась не ради репортажа, а просто чтобы понять, как вербовщики убеждают молоденьких девочек уехать в Сирию. Но репортажи и скандальные подробности жизни юных джихадисток не объясняют главного — почему они решились бросить все и отправиться в ад.

Бекмамбетову это неожиданно удалось лучше всех СМИ, вместе взятых. Его новая картина раскладывает по полочкам всю психологию поведения большинства таких девушек — Эми почти 30, и судя по сайтам, которые она просматривает, ей хочется замуж и детей, а не карьеры крутой журналистки, а ее бойфренд только и нудит о равноправии, разделе расходов и после крупной ссоры сразу постит фотографии с другой.

Global Look Press/imago stock&people/Clemens Niehaus

Режиссер Тимур Бекмамбетов (в центре) с исполнителями главных ролей фильма «Профиль» Валин Кэйн и Шазадом Латифом

Жизнь, предлагаемая красавчиком Билелем, ей, полностью погруженной в виртуальную реальность, кажется идеальным выходом. И хотя героиня все же не теряет трезвости ума и продолжает записывать все разговоры и переводить с помощью коллеги арабскую речь, судя по всему, реальным девочкам, попадающим в подобную ситуацию, везет меньше — в силу возраста, незрелости психики и желания круто все изменить.

Еще более доходчивым «Профиль» делает формат картины — нет более доступного способа рассказать историю современникам, чем скрин-лайф.

«Я провожу большую часть своей жизни, глядя на экран компьютера или телефона, и так происходит со всеми нами, большинство событий нашей жизни происходит на экранах. Мы общаемся, влюбляемся, ссоримся, делаем моральные выборы, когда глядим на экраны. И поэтому мы решили, что рассказать о нас с вами сегодня можно, только заглянув в наши экраны», — пояснял Бекмамбетов перед просмотром.

На Берлинском кинофестивале, где прошла мировая премьера «Профиля», он даже признавался, что одну из финальных сцен хотел снять в студии, но отказался от этой идеи, — она показалась ему скучной и неправдоподобной. А «Профиль», конечно, совсем не такой — в картине нет ни одной лишней сцены, детали или неоправданного жеста. Этим фильмом Бекмамбетов, в последнее время снимающий семейные комедии, напоминает, что в его карьере были не только «Елки», но и «Ночной дозор» вместе с «Дневным», и «Пешаварский вальс». «Профиль» смотрится на одном дыхании и кадр за кадром заставляет зрителя верить — герои столь убедительны, что невозможно хоть на секунду не представить себя на месте Эми, не проникнуться к ней сочувствием или не подпасть под обаяние Билеля. И потому «Профиль» не просто актуальное кино, отражающее одну из главных проблем сегодняшней реальности, оно несет важную миссию — объясняет, почему так происходит и дает шанс с этим справиться.

На ММКФ новый фильм Бекмамбетова представляет программу «Фильмы, которых здесь не было». Картина выйдет и в широкий прокат в России, но, по словам режиссера, не раньше конца 2018-начала 2019 годов. «Эти фильмы очень привязаны к языку: актеры не ходят по комнате, а мышка бегает по экрану, герои стирают и печатают, и поэтому выпуская фильм в каждой отдельной стране, мы вынуждены его практически переделывать заново, потому что фильм очень таргетирован, обращен к конкретной аудитории… В русском варианте фильм будет не просто адаптирован в смысле буквального перевода, но и смыслов, контекстов», — пояснил он.