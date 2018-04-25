Актер Сами Насери снимется в России в фильме про гангстеров

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Французский актер Сами Насери, снимавшийся в фильме «Такси» и его продолжениях, сыграет главную роль в французской картине «Краб», съемки которой будут полностью проходить в России. Режиссером станет брат актера — Биби Насери, он же уже написал сценарий.

"Я уже 10 месяцев живу в России, мы готовим проект, который будем полностью снимать здесь, — сказал Сами Насери ТАСС. — Уже было несколько встреч с Министерством культуры РФ , еще предстоит ряд переговоров". Актер добавил, что он планирует позвать в фильм как французских актеров, так и российских, еще предстоит провести кастинг.

В частности, в фильме сыграет Филипп Лелуш Фредерик Дифенталь , с которым Насери сыграл в фильме «Такси». Также он пригласил в картину американского актера Джона Сэвэджа, который вошел в жюри Московского международного кинофестиваля. «Сейчас мы ищем российских актера и актрису, которая сыграет мою жену», — сказал Насери.

По его словам, съемки будут проходить в Ростове и Ялте. Название фильма — «Краб». Как пояснил актер, на жаргоне это слово означает надзирателя в тюрьме. «Вокруг него и будет крутиться вся история, а в целом это фильм про гангстеров, там очень много юмора», — добавил артист. «У нас также будет работать русская техническая команда», — сказал он.

Картину планируется закончить до зимы 2018 года. Прокатывать картину будет французская компания.

Сами Насери возглавил на 40-м Московском международном кинофестивале жюри короткометражек. Закроет ММКФ канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа, в которой снимался актер.