Ставропольцам покажут фильм о Великой Отечественной войне

9 мая 11:00 Александровская площадь

На экране, установленном около памятника Ангелу, жители Ставрополя смогут посмотреть кинокартину, посвящённую ВОВ. Какой именно фильм будут транслировать, жители столицы региона выберут сами путём голосования. Среди предложенных вариантов — «В бой идут одни старики», «Небесный тихоход», «Добровольцы», «Аты-Баты, шли солдаты» и «От зари до зари». Голосование открывается в среду 25 апреля и завершится 7 мая.

Выборы фильма проходят на сайте администрации Ставрополя

Источник: stv24.tv