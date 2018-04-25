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Ставропольцам покажут фильм о Великой Отечественной войне
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Ставропольцам покажут фильм о Великой Отечественной войне 

Собака 56 минут назад
Фото: Собака
9 мая  11:00  Александровская площадь
На экране, установленном около памятника Ангелу, жители Ставрополя смогут посмотреть кинокартину, посвящённую ВОВ. Какой именно фильм будут транслировать, жители столицы региона выберут сами путём голосования. Среди предложенных вариантов — «В бой идут одни старики», «Небесный тихоход», «Добровольцы», «Аты-Баты, шли солдаты» и «От зари до зари». Голосование открывается в среду 25 апреля и завершится 7 мая.
Выборы фильма проходят на сайте администрации Ставрополя
Источник: stv24.tv
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