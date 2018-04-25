Ещё
Картина Данилы Козловского «Тренер» стала фильмом закрытия российских программ ММКФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Картина Данилы Козловского «Тренер» стала фильмом закрытия российских программ ММКФ 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Спортивная драма «Тренер», ставшая режиссерским дебютом актера Данилы Козловского, закрыла Российские программы 40-го Московского международного фестиваля (ММКФ). Церемония прошла в среду в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, передает корреспондент ТАСС.
"Мне очень радостно и приятно закрывать программу российских фильмов нашей картиной. Это, действительно, честь", — сказал Козловский.
Президент 40-го ММКФ Никита Михалков отметил, что премьеры российских фильмов в кинотеатрах сейчас проходят при полных залах.
"Я вас всех с этим поздравляю. Именно сегодня нам очень нужно иметь свое родное кино, которое хочется смотреть", — отметил Михалков.
Художественный руководитель Российских программ Ирина Павлова объявила об официальном закрытии.
"Я хочу поблагодарить всех, кто делал эти программы для вас. Всех, кто работал, в общем-то, в экстремальных условиях. Российские программы 40-го Московского кинофестиваля объявляются закрытыми", — сказала Павлова.
Фильм закрытия
Картина «Тренер», вышедшая в российский прокат 19 апреля, рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова (Данила Козловский), который в решающий момент допускает роковую ошибку и не забивает пенальти. После этого он отправляется в маленький провинциальный город, где становится тренером. Столешникову предстоит пройти путь футболиста с нуля, снова поверить в себя и вдохновить своих последователей.
Юбилейный ММКФ
ММКФ-2018 продолжится в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.
В основной конкурс отобрали 16 кинолент, три из них российские.
ТАСС: последние новости
Режиссер Аронофски высоко оценил фильмы "Нелюбовь" и "Фауст" Медведев назвал Дорошину одной из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа Сами Насери заявил, что готов сняться в продолжении "Такси" у Бессона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ28
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Киноляпы, которые никто не замечал
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение