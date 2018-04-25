Картина Данилы Козловского «Тренер» стала фильмом закрытия российских программ ММКФ

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Спортивная драма «Тренер», ставшая режиссерским дебютом актера Данилы Козловского , закрыла Российские программы 40-го Московского международного фестиваля (ММКФ). Церемония прошла в среду в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, передает корреспондент ТАСС.

"Мне очень радостно и приятно закрывать программу российских фильмов нашей картиной. Это, действительно, честь", — сказал Козловский.

Президент 40-го ММКФ Никита Михалков отметил, что премьеры российских фильмов в кинотеатрах сейчас проходят при полных залах.

"Я вас всех с этим поздравляю. Именно сегодня нам очень нужно иметь свое родное кино, которое хочется смотреть", — отметил Михалков.

Художественный руководитель Российских программ Ирина Павлова объявила об официальном закрытии.

"Я хочу поблагодарить всех, кто делал эти программы для вас. Всех, кто работал, в общем-то, в экстремальных условиях. Российские программы 40-го Московского кинофестиваля объявляются закрытыми", — сказала Павлова.

Фильм закрытия

Картина «Тренер», вышедшая в российский прокат 19 апреля, рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова (Данила Козловский), который в решающий момент допускает роковую ошибку и не забивает пенальти. После этого он отправляется в маленький провинциальный город, где становится тренером. Столешникову предстоит пройти путь футболиста с нуля, снова поверить в себя и вдохновить своих последователей.

Юбилейный ММКФ

В основной конкурс отобрали 16 кинолент, три из них российские.