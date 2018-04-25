Российские программы на ММКФ закроют «Тренером» Козловского 

В среду, 25 апреля, состоится церемония закрытия Российских программ 40-го Международного Московского кинофестиваля.
В церемонии закрытия примут участие бессменый президент ММКФ Никита Михалков, генеральный продюсер ММКФ Леонид Верещагин, художественный руководитель Российских программ Ирина Павлова и директор Российских программ Михаил Калинин.
Фильмом закрытия Российских программ станет картина Данилы Козловского «Тренер». Киноленту представит режиссер и продюсер Данила Козловский, продюсер Петр Ануров и исполнительница главной роли Ирина Горбачева.
Мероприятие состоится в 19.30 в Большом зале Центрального Дома кинематографистов.