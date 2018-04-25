Озвучивающий Апу из «Симпсонов» Хэнк Азария ответил на обвинения в расизме

53-летний актер Хэнк Азария на телешоу Стивена Колберта ответил на обвинения в расизме в связи с озвученным им мультипликационным персонажем из сериала «Симпсоны», сообщает The Hollywood Reporter

Азария, получивший четыре награды «Эмми» за озвучку персонажей «Симпсонов», опечален тем, что иммигранта из Индии Апу, которому он подарил голос, воспринимают как насмешку над индусами.

В прошлом году автор фильма «Проблема с Апу» Хари Кондаболу раскритиковал работу Азарии, назвав голос героя поддерживающим стереотипы. «Идея того, что дети или взрослые, в прошлом или будущем, будут подвергаться издевательствам из-за Апу, печалит меня. Я только хотел нести людям радость и смех», — признался актер.

Хэнк Азария также сообщил, что готов к радикальным переменам своего персонажа. «Важно слушать народ Индии, прислушиваться к их опыту. Я бы хотел видеть и индусов, и азиатов среди сценаристов, услышать их мнения по поводу голоса Апу. Если что, я рад уступить свое место», — констатировал Азария.

Ранее создатели «Симпсонов» защитили своего персонажа-индуса от борцов с расизмом.