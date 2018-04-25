Данила Козловский: «Гол я своровал у Месси!»

Кадры из фильма, фото, предоставленные сетью кинотеатров «Империя грёз», instagram.com/anapawebДанила Козловский : «Гол я своровал у Месси!»

Жанр спортивной драмы в нашем кино в последнее время в фаворе. Мы уже видели фильмы про хоккеистов («Легенда № 17»), баскетболистов («Движение вверх»), и вот теперь пришёл черед футболистов. Фильм «Тренер» стал одним из главных событий киновесны и режиссёрским дебютом Данилы Козловского. Представлять премьеру нижегородцам 32-летний актёр приехал лично.

От любви до ненависти

Шумиха вокруг «Тренера» поднялась ещё до его выхода на экраны. Как только трейлер появился в Сети, некоторые пользователи начали оставлять обидные комментарии, называя «Тренера» «бездарным», «суперпафосным» и «худшим образцом Голливуда».

Козловского такие высказывания явно обидели. «Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в „Челси“, в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза: „Мать твою! Это кто сделал? Наши?“ — „Нет, наши — русские“. А в России сплошная ненависть и хамство», — заявил он, чем всколыхнул новую волну негатива.

Козловский даже на некоторое время уехал из России отдохнуть, однако к премьере всё-таки вернулся. Когда он вышел на сцену нижегородского кинотеатра после сеанса, зал встретил его овацией. А нижегородцы, пользуясь случаем, буквально засыпали Данилу вопросами.

— Довольны ли вы получившимся фильмом?

— Я переживаю разные фазы своего отношения к фильму: от любви до ненависти здесь один шаг, и в какой-то степени я недоволен своим фильмом. Да и любой режиссёр никогда не скажет вам: а вот тут я — молодец! И я не исключение. Но то, что мы хотели сказать этим фильмом, мы сделали. Дальше слово за зрителями. Услышат ли они нас? Вы сегодня смотрели совершенно замечательно. Последние 30 минут я был шпионом в зрительном зале. Несколько раз была абсолютная тишина, очень дорогая мне. Спасибо вам за вашу чуткость и за ваше удивительное внимание!

— Как живётся вам, актёру, в новом статусе — режиссёра фильма?

— Я действительно профессиональный актёр, у меня есть красный диплом всего с одной четвёркой — по русскому театру, но нам преподавали и режиссуру. Я её очень любил, и чувствую себя замечательно в этом качестве. Это не было спонтанный шагом — решение подготовленное. Сделал несколько картин как продюсер, всегда присутствовал на репетициях моего учителя Льва Додина , и то, что я стал режиссёром фильма, — естественный для меня шаг, и я буду продолжать.

Без границ

— Получается, что вы и актёр, и режиссёр, и продюсер, и даже певец. Что же из всего этого вам приносит большее удовлетворение?

— Я не профессиональный певец и не собираюсь им становиться. Вокалом надо заниматься, и заниматься профессионально, а у меня нет на это времени. Счастливым меня делает то, чем я занимаюсь в данное время. Я не ставлю перед собой границы, где я режиссёр, продюсер или ещё кто-то. Но я соскучился по ощущению, когда приходишь на площадку и не делаешь ничего, кроме того, что играешь. Сейчас у меня в планах несколько идей, несколько сценариев, которые я разрабатываю. У меня молодая компания, мне нужно её развивать.

— Кто же они — ваша команда? Операторская работа в фильме просто грандиозна!

— Это ребята, которые работали и на «Легенде № 17», и на «Экипаже». Они делали массу голливудских и российских картин. Оператор Толя Симченко придумал для картины специальное техническое средство, и мы смогли снимать длинными планами футбольный мяч, успевая за игроками и их скоростями! С обычной камерой это невозможно. Я показывал эти кадры футбольным специалистам, и они совершенно не понимали, как мы это сделали.

— Будет ли у фильма продолжение?

— Второй части не будет. Всё, что я хотел сказать, сказал в первой. Хотя… кто его знает. Аппетит, как и жажда наживы, приходит во время еды. Вот как повалят зрители!…

Сплав звёзд

— Если в «Легенде № 17» понятно, с кого вы лепили ваш образ, то кто был для вас образцом в этом фильме?

— Начало атаки героя — гол — я своровал у Лионеля Месси . Мы, не мудрствуя лукаво, процитировали сознательно этот грандиозный гол. А начало этого гола — объединение тренера, фанатов и игрока, который заставляет тихую трибуну встать и скандировать его имя — некая метафора. Всё, что происходит в моём кино, — реальные моменты жизни. Незабитый пенальти — вспомните Роберто Баджо в матче с бразильской сборной в финале чемпионата мира 1994 года. Или Давида Трезеге , который забивает золотой гол, а спустя два года не забивает решающий пенальти, и сборная Франции проигрывает. Я могу очень много сейчас приводить реальных фамилий. А что касается поведения игроков, то это для меня такой сплав Кантоны, Роналду и Аршавина. Если говорить о тренере, то это — Хосеп Гвардиола, Антонио Конте, Юрген Клопп . А если про русских — то Валерий Карпин , который возглавил «Армавир» и терялся в первых матчах.

— Какой же он, ваш Столешников?

— Он — талантливый футболист, капитан национальной сборной и капитан московского «Спартака» . Просто так эти должности не занимают. Я сторонник того кинематографа, где не всё разжёвывается зрителю. Мы ничего не рассказываем — мы с места в карьер, с кадров, где он обыгрывает двоих игроков, уходит в штрафную, зарабатывает пенальти. И разговоры вокруг показывают, что он — профессионал высокого класса. Что касается эмоций, то футболисты очень темпераментные ребята. Игроки экстра-класса получают жёлтые и красные карточки в ответственных матчах потому, что не сдержали эмоций. Примеров миллионы. Вспомните Зидана. Но все мы люди, и предохранители ломаются.

Фанат Даниил

— Вы с таким упоением рассказываете о футболе! Что для вас футбол?

— Я обожаю эту игру с детства. Страшно рубился во дворе в коробке на асфальте, и до сих пор не понимаю, почему большинство коробок у нас в стране асфальтированные. Там я и получил первую травму колена. В детстве я носил палёные футболки с вьетнамского рынка с фамилиями игроков, перематывал скотчем кроссовки и кеды. Все это у меня было, и я испытывал неимоверное счастье, играя допоздна в футбол. И сейчас стараюсь играть каждые понедельник и четверг.

— А за какие команды болеете?

— Я поддерживаю российский клуб «Краснодар» — после того, как я там снял кино и познакомился с основателем клуба Сергеем Галицким . Он построил стадион, очень много делает для детского футбола и своей команды и вообще развивает край. Мне близка его философия. Когда человек старается менять жизнь в своей стране к лучшему, это не может не вызывать восхищения. А что касается мировых грандов, то я болею за «Челси». Опять-таки, я там снимал своё кино, у меня есть возможность посещать матчи, если это совпадает по времени и если мне дают халявный билет!

— В чём, на ваш взгляд, отличие зарубежного и нашего футбола?

— Атмосферы разные. Но не в чью-то пользу, а просто разные. В некоторых странах люди ходят на матчи семьями, билетов практически нельзя купить, только абонементы, которые передаются чуть ли не по наследству. И люди болеют поколениями за «Челси», «Арсенал». Это фантастическая атмосфера. Как здесь, в кинотеатре, когда я беру силы от вас, ваших чувств, слёз, от пауз, вашей радости, вашей поддержки. Всё это и даёт мне вдохновение, энергию и драйв!

— После года съёмок и изучения вопроса появилась ли у вас интуиция, чтобы предсказать, как наша сборная выступит на ЧМ?

— Это вопрос! Интуиция не появилась, но я принадлежу к тем миллионам, которые верят в наших футболистов, в нашу страну. Я убеждён, что мы сможем удивить и себя, и остальной мир! Так что я отношусь негативно к подколам и троллингу нашей сборной. Я верю в наших парней, в их талант и в их победу.