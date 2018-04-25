Ещё
Режиссёр фильма «Тренер» Козловский поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Режиссёр фильма «Тренер» Козловский поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Режиссёр и исполнитель главной роли фильма «Тренер» Данила Козловский поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мире по футболу 2018 года.
«Что касается сборной РФ, то миллионы будут болеть за неё, поддерживать её настолько горячо, насколько это возможно. Верю в наших ребят. Я убеждён, что они смогут удивить не только самих себя, но и всю нашу страну», — сказал Козловский в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он отметил, что боится сглазить, говоря о прогнозах, но выразил уверенность, у россиян будет повод для гордости.
«Странно, что у такого футболиста, как Месси, нет победы на чемпионате мира. Мне хочется, чтобы он стал чемпионом мира, несмотря на то что я буду болеть за сборную России», — подчеркнул Козловский.
Ранее сообщалось, что фильм Козловского «Тренер» по итогам выходных собрал более 328 млн рублей.
RT на русском: последние новости
В прокат выходит фильм «Танки» 90 лет назад родился Юрий Яковлев Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Дорошиной
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ29
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Киноляпы, которые никто не замечал
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение