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Москвичей пригласили на лекцию о кинематографе XX века
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Москвичей пригласили на лекцию о кинематографе XX века 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Москвичи и гости столицы 27 апреля смогут посетить лекцию о кинематографе. Ее организуют в Доме-музее Марины Цветаевой.
Гости мероприятия увидят немой художественный фильм режиссера Якова Протазанова «Аэлита». Главным спикером на лекции станет ученый секретарь Государственного центрального музея кино Милена Мусина.
Отметим, что мероприятие пройдет в рамках цикла «Кинематограф Серебряного века». Это будет заключительная, десятая лекция, сообщили на сайте культурного учреждения.
Всех желающих ждут к 19:30. Вход платный.
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