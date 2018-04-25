Москвичей пригласили на лекцию о кинематографе XX века

Москвичи и гости столицы 27 апреля смогут посетить лекцию о кинематографе. Ее организуют в Доме-музее Марины Цветаевой

Гости мероприятия увидят немой художественный фильм режиссера Якова Протазанова «Аэлита». Главным спикером на лекции станет ученый секретарь Государственного центрального музея кино Милена Мусина.

Отметим, что мероприятие пройдет в рамках цикла «Кинематограф Серебряного века». Это будет заключительная, десятая лекция, сообщили на сайте культурного учреждения.

Всех желающих ждут к 19:30. Вход платный.