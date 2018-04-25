Соло-фильм о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон станет очередным приквелом «Мстителей»

Пока поклонники Marvel, практически затаив дыхание, отсчитывают последние дни до премьеры «Мстителей: Война бесконечности», в сети появились новые подробности о грядущем соло-фильме про Черную вдову, главную роль в котором должна сыграть Скарлетт Йоханссон . Изобретать колесо создатели сольника, по всей видимости, не считают нужным — нас ждет очередная история о происхождении супергероя (и нам снова не расскажут, что же произошло с Наташей и Клинтом в Будапеште).

Как утверждают инсайдеры, действие соло-фильма о Черной вдове развернется в достаточно отдаленном прошлом — в США спустя 15 лет после распада СССР, то есть где-то в середине двухтысячных. Каким-то образом история задействует не только Наташу, но и ее бывшего ментора, а затем врага — Зимнего солдата (Себастиан Стэн). Возможно, в фильме о Черной вдове как-то обыграют историю «повторного знакомства» героев, о которой Наташа упоминает в фильме «Первый Мститель: Другая война». В любом случае, ясно одно — что соло-фильм о Черной вдове будет приквелом первых «Мстителей» и даже «Железного человека 2», в котором впервые появляется эта героиня в рамках киновселенной MCU. попкорнnews