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Два участка улиц перекроют на востоке Москвы в субботу
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Два участка улиц перекроют на востоке Москвы в субботу 

Газета.Ru 58 минут назад
В субботу из-за съемок фильма на востоке столицы перекроют для транспорта участки Суворовской улицы и 1-го Электрозаводского переулка, сообщает РИАМО.
"Перекрытия в связи с проведением съемок фильма. Участок 1: Суворовская улица от дома N3 до дома N9, строение 5. Участок 2: 1-й Электрозаводской переулок в районе дома N7", — говорится в сообщении говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.
На данных участках будут проводить временные перекрытия движения на дубли до 5 минут в субботу с 16:00 до 23:00.
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