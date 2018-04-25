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Тарантино рассказал о своем новом фильме
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Тарантино рассказал о своем новом фильме 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На днях режиссер приоткрыл завесу тайны над своей новой картиной «Однажды в Голливуде», сообщает The Hollywood Reporter. Прежде было известно лишь то, что одну из главных ролей в фильме сыграет Леонардо ДиКаприо. Затем в Сети появилась информация, что к Лео присоединится Брэд Питт.
Тарантино подтвердил, что оба актера примут участие в его новом фильме. С каждым из них Квентин уже работал, но в тандеме ДиКаприо и Питт еще никогда не снимались. Режиссер в интервью заявил, что «большие экраны не видели такого прекрасного дуэта со времён Пола Ньюмана и Роберта Рэдфорда».
Основную идею нового фильма Тарантино, конечно, журналистам не раскрыл, но все же поделился кое-какой информацией. Так, отметив, что «это большой секрет», режиссер рассказал, что действие «Однажды в Голливуде» будет происходить в 1969 году, когда на улицах Лос-Анджелеса происходили жуткие убийства, осуществляемые сектой Чарльза Мэнсона.
Тарантино также упомянул, что новый фильм больше всех других его работ будет похож на «Криминальное чтиво».
Напомним, что премьера фильма «Однажды в Голливуде» запланирована на 2019 год.
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