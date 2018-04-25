Тарантино рассказал о своем новом фильме

Тарантино подтвердил, что оба актера примут участие в его новом фильме. С каждым из них Квентин уже работал, но в тандеме ДиКаприо и Питт еще никогда не снимались. Режиссер в интервью заявил, что «большие экраны не видели такого прекрасного дуэта со времён Пола Ньюмана Роберта Рэдфорда ».

Основную идею нового фильма Тарантино, конечно, журналистам не раскрыл, но все же поделился кое-какой информацией. Так, отметив, что «это большой секрет», режиссер рассказал, что действие «Однажды в Голливуде» будет происходить в 1969 году, когда на улицах Лос-Анджелеса происходили жуткие убийства, осуществляемые сектой Чарльза Мэнсона

Тарантино также упомянул, что новый фильм больше всех других его работ будет похож на «Криминальное чтиво».

Напомним, что премьера фильма «Однажды в Голливуде» запланирована на 2019 год.