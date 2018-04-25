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Создатели фильма «Танки» разыграют три автомобиля
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Создатели фильма «Танки» разыграют три автомобиля 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Создатели приключенческого фильма «Танки» запустили розыгрыш трех автомобилей «УАЗ-Патриот». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Наше кино — об одном из лучших в мировой истории танке Т-34, который помог нашему народу выиграть в неравной схватке с фашизмом. Мы гордимся нашей техникой, именно поэтому мы решили поощрить зрителей и разыграть отечественный автомобиль «УАЗ-Патриот» — такой же вездеход, как и Т-34», — заявил продюсер картины Дмитрий Щербанов.
В розыгрыше могут принять участие зрители, купившие билеты на «Танки» в сети кинотеатров «Формула кино» и «СинемаПарк» или на сайте «Рамблер. Касса». Отмечается, что приобретенные билеты необходимо зарегистрировать на промо-сайте.
Финал розыгрыша состоится в День победы 9 мая во время прямой трансляции в паблике «Танков» во «ВКонтакте».
Акция будет проходить со 2 апреля по 30 июня 2018 года. Подробную информацию об организаторе розыгрыша и правилах его проведения можно у знать на сайте акции. В рамках мероприятия разыгрываются три приза — автомобили УАЗ Патриот, обклеенные пленкой с рекламой фильма «Танки».
Премьерный показ картины «Танки» состоялся 21 апреля на 40-м Московском международном кинофестивале. Режиссером ленты выступил Ким Дружинин, снявший фильм «28 панфиловцев».
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