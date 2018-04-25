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Фильм режиссёра из Челябинска показали на Московском кинофестивале
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Фильм режиссёра из Челябинска показали на Московском кинофестивале 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Короткометражный фильм режиссёра из Челябинска Фирюзы Федосовой «Мои бывшие» показали на 40-м Московском международном кинофестивале, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Кроме того, в рамках фестиваля заведующий кафедрой режиссуры кино и ТВ ЧГИК Николай Тележников и руководитель сообщества челябинских кинематографистов #ЧелКиноАрт Мария Онипкина рассказали московским коллегам о ситуации с кино в Челябинске. В результате в Союзе кинематографистов России заявили, что готовы оказать поддержку в создании Челябинского кластера кино. Региональным министерствам культуры и экономразвития порекомендовано провести стратегическую сессию, чтобы лучше продвигать этот бренд.
«Экспертная комиссия «Роскультпроекта» и приглашённые гости узнали о фестивальной жизни Челябинской области и об образовании киносообщества #ЧелКиноАрт в 2017 году, благодаря которому началась активизация творческого потенциала кинематографистов региона», — рассказали журналистам представители международного фестиваля «Человечное кино».
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