Фильм режиссёра из Челябинска показали на Московском кинофестивале

Короткометражный фильм режиссёра из Челябинска Фирюзы Федосовой «Мои бывшие» показали на 40-м Московском международном кинофестивале, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Кроме того, в рамках фестиваля заведующий кафедрой режиссуры кино и ТВ ЧГИК Николай Тележников и руководитель сообщества челябинских кинематографистов #ЧелКиноАрт Мария Онипкина рассказали московским коллегам о ситуации с кино в Челябинске. В результате в Союзе кинематографистов России заявили, что готовы оказать поддержку в создании Челябинского кластера кино. Региональным министерствам культуры и экономразвития порекомендовано провести стратегическую сессию, чтобы лучше продвигать этот бренд.

«Экспертная комиссия «Роскультпроекта» и приглашённые гости узнали о фестивальной жизни Челябинской области и об образовании киносообщества #ЧелКиноАрт в 2017 году, благодаря которому началась активизация творческого потенциала кинематографистов региона», — рассказали журналистам представители международного фестиваля «Человечное кино».