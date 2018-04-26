Карен Шахназаров: интерес к стране — одна из причин, по которой люди смотрят кино

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал может ли копродукция быть одним из решений проблемы.

"Может быть, но вы же видите общую ситуацию. В кино взаимоотношения сохраняются, но мало сейчас копродукции, и желающих ею заниматься не очень много. Хотя есть интерес к российскому кино. То, что Россия сейчас в центре внимания, тоже работает. С одной стороны, в этой ситуации есть минусы, а с другой — плюсы: всем интересно, страна в фокусе новостей.