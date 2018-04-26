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Карен Шахназаров: интерес к стране — одна из причин, по которой люди смотрят кино
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Карен Шахназаров: интерес к стране — одна из причин, по которой люди смотрят кино 

Газета.Ru 1 час назад
Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал может ли копродукция быть одним из решений проблемы.
"Может быть, но вы же видите общую ситуацию. В кино взаимоотношения сохраняются, но мало сейчас копродукции, и желающих ею заниматься не очень много. Хотя есть интерес к российскому кино. То, что Россия сейчас в центре внимания, тоже работает. С одной стороны, в этой ситуации есть минусы, а с другой — плюсы: всем интересно, страна в фокусе новостей.
Так и советское кино работало, потому что СССР был всем интересен: мощная страна, сверхдержава. То же самое сейчас появляется по отношению к России, хотя в 1990-е годы было ощущение, что мы вообще никому не интересны. Интерес к стране — одна из причин, по которой люди смотрят кино", — цитирует его слова газета «Известия».
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