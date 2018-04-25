Карен Шахназаров: российскому кино надо находить свою идентичность 

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, почему бюджет одной голливудской картины равен почти всей нашей господдержке кинематографа.
"Сражаться с американцами на их поле сегодня не надо пытаться. Возможно, в будущем. Российскому кино надо находить свою идентичность. Это уже проблема внутренняя, творческая. Находить вещи, которые традиционны для нашей культуры и могут быть интересны для других. Занять свою нишу, как в свое время это сделало советское кино.
Для русской культуры традиционен психологизм, интерес к судьбам простых людей, человеческие правдивые истории. «Иваново детство», «Летят журавли», «Москва слезам не верит». Не только мы не снимаем множества блокбастеров, и французы не снимают, но у французов довольно неплохо кино развивается, почти 400 картин в год они выпускают.
И основная масса французского кино — о жизни людей в обычных декорациях. Французская публика смотрит, и за рубежом у них есть своя ниша. Теперь пошла мода на фильмы о спорте, но на этом тоже долго не продержишься. У нас очень мало кино, которое рассказывает о реальной жизни", — цитирует его слова газета «Известия».