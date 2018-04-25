«Королевство кривых зеркал»

Жанр: фэнтези, семейный

Год: 1963

Страна: СССР

Оператор: Леонид Акимов, Василий Дульцев

Исполнительницы главных ролей, сестры-близнецы Ольга и Татьяна Юкины попали в фильм случайно. До них Александр Роу отсмотрел пробы более 300 пар близнецов. В Тане и Оле мастер нашел то, что искал: похожих внешне девочек с абсолютно разными характерами. За лето съемок сестры Юкины получили 80 рублей, бесплатный проезд из Москвы до Крыма, где снимался фильм, и обратно и бесплатное питание. В 1985 году по мотивам фильма «Королевство кривых зеркал» была издана 20-страничная книга-комикс в мягкой обложке. В основу сценария легла одноименная повесть Виталия Губарева (1951).

Трейлер фильма «Королевство кривых зеркал»: https://www.youtube.com/watch?v=MD4mmI34XNY