Жанр: фэнтези, семейный
Год: 1963
Страна: СССР
Режиссер: Александр Роу
Сценарий: Лев Аркадьев, Виталий Губарев
Оператор: Леонид Акимов, Василий Дульцев
Кто снимался в фильме «Королевство кривых зеркал»: Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Татьяна Барышева, Анатолий Кубацкий, Андрей Файт, Лидия Вертинская, Аркадий Цинман, Андрей Стапран, Иван Кузнецов, Георгий Милляр Сюжет фильма «Королевство кривых зеркал» Непослушная третьеклассница Оля погналась за убежавшим через волшебное зеркало котом Барсиком. Девочка попала в сказочное Королевство кривых зеркал прямо из прихожей в своей квартире! В неведомой стране она столкнулась со своим собственным отражением — девочкой по имени Яло, которая воплощает все её недостатки: рассеянность, лень, неаккуратность и боязливость. Ведь имена жителей королевства — это зеркальные отражения имён нарицательных. Королю и его свите выгодно, чтобы всё остальное население страны видело реальность в искажённом виде, поэтому фабрика неустанно производит зеркала, в которых красивые выглядят уродливыми, изможденные и голодные — упитанными и пр. В критической ситуации Оля становится более ответственной и требовательной к себе. Ее задача не только вернуться домой, но и помочь новым друзьям. Интересные факты о фильме «Королевство кривых зеркал»:
Исполнительницы главных ролей, сестры-близнецы Ольга и Татьяна Юкины попали в фильм случайно. До них Александр Роу отсмотрел пробы более 300 пар близнецов. В Тане и Оле мастер нашел то, что искал: похожих внешне девочек с абсолютно разными характерами. За лето съемок сестры Юкины получили 80 рублей, бесплатный проезд из Москвы до Крыма, где снимался фильм, и обратно и бесплатное питание. В 1985 году по мотивам фильма «Королевство кривых зеркал» была издана 20-страничная книга-комикс в мягкой обложке. В основу сценария легла одноименная повесть Виталия Губарева (1951).
Трейлер фильма «Королевство кривых зеркал»: https://www.youtube.com/watch?v=MD4mmI34XNY