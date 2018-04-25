«Варвара-краса, длинная коса»

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, комедия, семейный

Год: 1970

Страна: СССР

Оператор: Дмитрий Суренский

Фильм снят по мотивам баллады В. Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею» (1831). Фильм вышел в канун 1971 года — 30 декабря 1970 года. Съёмки картины проходили на берегу Москвы-реки, возле пионерского лагеря «Мирный» им. С. М. Кирова в Одинцовском районе Московской области. Натурные съемки проходили в Крыму, где Роу работал и ранее, на Южнобережье, в Никитской расселине и у подножия горы Ай-Петри. А декорации подводного царства были возведены в одном из павильонов киностудии им. Горького.

Трейлер фильма «Варвара-краса, длинная коса»: https://www.youtube.com/watch?v=6ScFyxCvhrY