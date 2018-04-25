Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, комедия, семейный
Год: 1970
Страна: СССР
Режиссер: Александр Роу
Сценарий: Михаил Чуприн, Александр Роу, Василий Жуковский
Оператор: Дмитрий Суренский
Кто снимался в фильме «Варвара-краса, длинная коса»: Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Анатолий Кубацкий, Сергей Николаев, Алексей Катышев, Татьяна Клюева, Варвара Попова, Лидия Королёва, Александр Хвыля, Борис Сичкин Сюжет фильма «Варвара-краса, длинная коса» Отправился царь Еремей в годовой поход с целью описи своего царского имущества, но по пути он был схвачен подводным царем Чудо-Юдо, который потребовал в качестве выкупа за освобождение то, о чем Еремей не ведает. Царь с облегчением согласился, однако, вернувшись домой, он узнает, что у него родился наследник. Чтобы не отдавать сына подводному царю, Еремей выдает за своего наследника рыбацкого сына, да только не удалась его хитрость. Интересные факты о фильме «Варвара-краса, длинная коса»:
Фильм снят по мотивам баллады В. Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею» (1831). Фильм вышел в канун 1971 года — 30 декабря 1970 года. Съёмки картины проходили на берегу Москвы-реки, возле пионерского лагеря «Мирный» им. С. М. Кирова в Одинцовском районе Московской области. Натурные съемки проходили в Крыму, где Роу работал и ранее, на Южнобережье, в Никитской расселине и у подножия горы Ай-Петри. А декорации подводного царства были возведены в одном из павильонов киностудии им. Горького.
Трейлер фильма «Варвара-краса, длинная коса»: https://www.youtube.com/watch?v=6ScFyxCvhrY