«Танки»: в прокат выходит фильм о пробеге Т-34

В основе сюжета фильма «Танки» — знаменитый испытательный пробег Т-34 от харьковского завода до Кремля в марте 40-го года.

На Международном Московском кинофестивале прошла премьера фильма «Танки», посвященного Т-34 и его легендарному создателю Михаилу Кошкину . История создания самого массового среднего танка Второй мировой войны послужила основой сценария художественного фильма.

В основе сюжета фильма «Танки» — знаменитый испытательный пробег Т-34 от харьковского завода до Кремля в марте 40-го года. Выпуск новой серии танков должно было лично одобрить высшее руководство страны.

Чтобы как можно скорее начать массовое производство, создатель Т-34 Михаил Кошкин идет на решительный шаг. Он собирается проехать более 700 километров на созданных им боевых машинах, чтобы доказать состоятельность своей разработки. Немецкие спецслужбы начинают охоту за детищем танкового конструктора, ситуация осложняется секретностью операции, однако конструктор намерен добиться своей цели любой ценой.