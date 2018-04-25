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Студия Warner Bros. показала трейлер новой «Книги джунглей»
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Студия Warner Bros. показала трейлер новой «Книги джунглей» 

360tv.ru 1 час назад
На киноконвенте CinemaCon в Лос‐Анджелесе студия Warner Bros. показала трейлер новой экранизации киплинговской «Книги джунглей». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Wrap.
В 2016 году студия Disney выпустила фильм о Маугли. Режиссер очередной картины о волчьем детеныше Энди Серкис заявил, что новое прочтение будет отличаться от диснеевского более «кровавой и мрачной» атмосферой.
По данным
интернет-издания, сцены сняты при помощи технологии «захвата движения».
Персонажей-зверей
озвучили популярные западные актеры. Бенедикт Камбербэтч — тигр Шерхан, Кристиан Бейл — пантера Багира.
Премьеру назначили на 19 октября.
В апреле прошлого года в Индии обнаружили девочку, воспитанную в стае обезьян.
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