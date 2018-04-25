Студия Warner Bros. показала трейлер новой «Книги джунглей»

На киноконвенте CinemaCon в Лос‐Анджелесе студия Warner Bros. показала трейлер новой экранизации киплинговской «Книги джунглей». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Wrap.

В 2016 году студия Disney выпустила фильм о Маугли. Режиссер очередной картины о волчьем детеныше Энди Серкис заявил, что новое прочтение будет отличаться от диснеевского более «кровавой и мрачной» атмосферой.

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интернет-издания, сцены сняты при помощи технологии «захвата движения».

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