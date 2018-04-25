Сибирские СМИ начнут сбор средств на фильм о подвиге земляков в Сталинградской битве

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Три сибирских телеканала проведут 4 мая телемарафон в поддержку съемок художественного фильма «321-я сибирская», который рассказывает о подвиге сибирских солдат во время Сталинградской битвы, сообщила в среду ТАСС главный редактор телекомпании «Альтес» , участвующей в акции, Галина Маклакова.

"Телемарафон проведут телеканалы «Аист» (Иркутская область), «Тивиком» (Республика Бурятия) и «Альтес» (Забайкальский край), акцию поддержала "Комсомольская правда" . 4 мая с 10:00 до 20:00 в режиме онлайн в эфире наших телеканалов будут различные включения, телемосты. Мы расскажем о героях-сталинградцах, их потомках, актерах, занятых в съемках фильма", — сказала Маклакова.

Съемки полнометражного художественного фильма «321-я сибирская» начались весной 2016 года сразу в нескольких регионах Сибири. «Это действительно „народный“ фильм, и деньги на него собираем, что называется, с миру по нитке», — рассказал ТАСС режиссер фильма Солбон Лыгденов

Сейчас группа приступила к работе над последними сценами, съемочную площадку развернули под Иркутском, куда 4 мая должна прибыть «военная техника Вермахта» — реплики оригинальных образцов, воссозданные специалистами из Волгограда. «Народная лента еще и потому, что большинство актеров и каскадеров — непрофессиональные, — сказал Лыгденов. — Но для меня как для режиссера это хорошо.

У нас на площадке люди, которые не обучены искусству играть, … поэтому от них проще добиться, чтобы они жили тем, что происходит в кадре, не подменяли свою душу, какими-то профессиональными штучками».

Премьера ленты намечена на конец 2018 года. Фильм основан на реальных событиях. При написании сценария использовались архивные материалы и рассказы ветеранов — жителей Байкальского региона. Одна из задач картины — рассказать подрастающему поколению об их прародителях, которые в 1942 году отстояли Сталинград и выиграли одну из ключевых битв Второй мировой войны.

321-ю стрелковую дивизию сформировали в марте-июне 1942 года преимущественно из жителей Читинской области, Бурятской и Якутской АССР, она прошла боевую подготовку в составе войск Забайкальского военного года. Летом 1942-го вошла в подчинение 21-й армии Сталинградского фронта.