«Большой Лебовски»

Жанр: комедия, криминал

Год: 1998

Сценарий: Итан Коэн, Джоэл Коэн

На этом история могла бы и закончиться, однако Банни на следующий день похищают и требуют выкуп. Большой Лебовски обращается за помощью к Чуваку, с просьбой выступить посредником в передаче денег. Бизнесмен подозревает, что похитителями могут оказаться двое бандитов, испортивших ковер «младшего» Лебовски. Чувак искренне хочет помочь Банни, однако в дело снова вмешивается Уолтер, и в итоге вымогатели уезжают с саквояжем, полным грязного белья, а наши герои остаются с миллионом долларов, которые они должны были заплатить в качестве выкупа. Чувак обеспокоен судьбой Банни, однако ему ничего не остается, как снова поехать в боулинг. Впрочем, приключения «младшего» Лебовски, похожие на странный сон, на этом не заканчиваются… Интересные факты о фильме «Большой Лебовски»:

Картина основана на романе Рэймонда Чандлера «Глубокий сон», изданном в 1939 году. Однако фильм не копирует книгу, привнося в историю новые сцены и сюжетные ходы. Съемки фильма длились одиннадцать недель и проходили в разных районах Лос-Анджелеса. Картина, премьера которой состоялась на фестивале Сандэнс, не имела большого успеха у критиков (хотя окупила затраты на производство минимум в три раза), но несмотря на это сумела стать «первым культовым фильмом эпохи Интернета».

Трейлер фильма «Большой Лебовски»: https://www.youtube.com/watch?v=0Mh9vcbOogQ