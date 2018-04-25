Жанр: комедия, криминал
Год: 1998
Режиссёр: Джоэл Коэн, Итан Коэн
Сценарий: Итан Коэн, Джоэл Коэн
Оператор: Роджер Дикинс
Кто снимался в фильме «Большой Лебовски»: Джефф Бриджес, Джон Гудман, Джулианна Мур, Стив Бушеми, Дэвид Хаддлстон, Филип Сеймур Хоффман, Тара Рид, Бен Газзара, Сэм Эллиотт, Петер Стормаре Сюжет фильма «Большой Лебовски» Действие картины переносит нас в Лос-Анджелес 1991 года, где ведет праздную и отрешенную жизнь Джеффри Лебовски по прозвищу Чувак. Все меняется, когда к нему домой заявляются двое парней. Они сообщают, что жена Джеффри должна денег некоему Джеку Трихорну и требуют возвращения долга. Однако у Чувака никогда не было жены. Осознав ошибку, бандиты удаляются, однако один из них не стесняется помочиться на ковер Чувака. На следующий день главный герой рассказывает об этом происшествии своим друзьям за боулингом, и Уолтер, ветеран Вьетнама, советует другу потребовать от хозяина бандитов компенсации. Чувак встречается со своим однофамильцем, «Большим» Лебовски, который оказывается миллионером, прикованным к инвалидному креслу. Большой Лебовски от компенсации отказывается, поэтому Чувак просто ворует один из ковров особняка. Здесь же он знакомится с Банни. Она нимфоманка и жена Большого Лебовски, однако любовью тут и не пахнет — она вышла за него исключительно из-за денег.
На этом история могла бы и закончиться, однако Банни на следующий день похищают и требуют выкуп. Большой Лебовски обращается за помощью к Чуваку, с просьбой выступить посредником в передаче денег. Бизнесмен подозревает, что похитителями могут оказаться двое бандитов, испортивших ковер «младшего» Лебовски. Чувак искренне хочет помочь Банни, однако в дело снова вмешивается Уолтер, и в итоге вымогатели уезжают с саквояжем, полным грязного белья, а наши герои остаются с миллионом долларов, которые они должны были заплатить в качестве выкупа. Чувак обеспокоен судьбой Банни, однако ему ничего не остается, как снова поехать в боулинг. Впрочем, приключения «младшего» Лебовски, похожие на странный сон, на этом не заканчиваются… Интересные факты о фильме «Большой Лебовски»:
Картина основана на романе Рэймонда Чандлера «Глубокий сон», изданном в 1939 году. Однако фильм не копирует книгу, привнося в историю новые сцены и сюжетные ходы. Съемки фильма длились одиннадцать недель и проходили в разных районах Лос-Анджелеса. Картина, премьера которой состоялась на фестивале Сандэнс, не имела большого успеха у критиков (хотя окупила затраты на производство минимум в три раза), но несмотря на это сумела стать «первым культовым фильмом эпохи Интернета».
Трейлер фильма «Большой Лебовски»: https://www.youtube.com/watch?v=0Mh9vcbOogQ