Счастливая Эмбер Херд позировала c Джейсоном Момоа на фестивале CinemaCon 

В США в эти дни проходит один из крупнейших кинофестивалей мира — CinemaCon, где команды представляют свои новые проекты. Среди гостей фестиваля побывали Эмбер Херд и Джейсон Момоа — звезды супергеройского фильма «Аквамен», который рассказывает о сыне работника маяка, узнающем, что его мать — королева Атлантиды, а ему суждено стать правителем семи морей.
Макр Уолберг и Лорен Коэн рассказали о своей работе «22-я миля», повествующем об агенте ЦРУ, который, работая в Индонезии, должен доставить до аэропорта важного свидетеля, от которого зависит разоблачение политического коррупционного заговора. Между ними и спасительным самолётом всего 22 мили пути, где расставлены смертельные ловушки и затаились вооружённые враги.
Зендая
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Джейсон Момоа
Лорен Коэн
Также на мероприятиях CinemaCon присутствовала команда мечты — «Восемь подруг Оушена», среди которых Сара Полсон, Минди Калинг, Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй.
Сара Полсон, Минди Калинг, Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй
Кейт Бланшетт одновременно побывала и на другой презентации — с коллегами по фильму «Маугли», среди которых Бенедикт Камбербэтч и Энди Серкис.
The darker retelling of the classic children’s story, The Jungle Book— ‘Mowgli’ brings a dynamic cast and director to the big screen
A post shared by CinemaCon (@cinemacon) on Apr 24, 2018 at 6:35pm PDT Днем ранее презентацию своего фильма «Однажды в Голливуде» провели Леонардо Ди Каприо, который на фотоколле выглядел заметно похудевшим, и Квентин Тарантино. В тот же день Том Харди представил первый трейлер картины «Веном», где он исполняет главную роль.