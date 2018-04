Счастливая Эмбер Херд позировала c Джейсоном Момоа на фестивале CinemaCon

В США в эти дни проходит один из крупнейших кинофестивалей мира — CinemaCon, где команды представляют свои новые проекты. Среди гостей фестиваля побывали Эмбер Херд и Джейсон Момоа — звезды супергеройского фильма «Аквамен», который рассказывает о сыне работника маяка, узнающем, что его мать — королева Атлантиды, а ему суждено стать правителем семи морей.

Макр Уолберг и Лорен Коэн рассказали о своей работе «22-я миля», повествующем об агенте ЦРУ , который, работая в Индонезии, должен доставить до аэропорта важного свидетеля, от которого зависит разоблачение политического коррупционного заговора. Между ними и спасительным самолётом всего 22 мили пути, где расставлены смертельные ловушки и затаились вооружённые враги.

Зендая

Эмбер Херд

Эмбер Херд

Джейсон Момоа

Лорен Коэн

Сара Полсон, Минди Калинг, Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй

Кейт Бланшетт одновременно побывала и на другой презентации — с коллегами по фильму «Маугли», среди которых Бенедикт Камбербэтч и Энди Серкис

