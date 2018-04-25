Жанр: мелодрама, комедия, история
Год: 1964
Страна: СССР
Режиссер: Константин Воинов
Сценарий: Константин Воинов, Александр Островский
Оператор: Георгий Куприянов
Кто снимался в фильме «Женитьба Бальзаминова»: Георгий Вицин, Людмила Шагалова, Лидия Смирнова, Екатерина Савинова, Жанна Прохоренко, Людмила Гурченко, Тамара Носова, Нонна Мордюкова, Николай Крючков, Ролан Быков, Инна Макарова Сюжет фильма «Женитьба Бальзаминова» Москва, XIX век. Мелкий чиновник Миша Бальзаминов хочет жениться на богатой. И неважно, что сам он обделён не только финансово, но не может похвастать ни внешностью, ни умом. Местная сваха намекает Мише, что есть возможность посвататься к дочери купца, и сегодня вечером они приглашены на смотрины. Пока Бальзаминов в уме подсчитывает приданое невесты, к гостям выходит её дядя и выставляет голодранцев вон. Но молодой человек не отчаивается — у него на примете уже есть другая, а точнее — даже две. Интересные факты о фильме «Женитьба Бальзаминова»:
В основу сценария легла трилогия Александра Островского, состоящая из новелл «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова (За чем пойдёшь, то и найдёшь)». Фильм снимался в Суздале. Дом, служивший по сюжету жилищем Бальзаминова, существует и сейчас. Он находится по адресу ул. Старая, д. 13. Георгию Вицину, сыгравшего главную роль, на момент съемок было 46 лет, в то время как его герою — 25. Людмила Шагалова, сыгравшая мать Бальзаминова, была на шесть лет его моложе. Вицина долго гримировали перед началом каждого съемочного дня, чтобы он выглядел в кадре помоложе. «Женитьба забальзамированного», — шутил актер.
Трейлер фильма «Женитьба Бальзаминова»: https://www.youtube.com/watch?v=DwOwloK6chA