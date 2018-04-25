«Женитьба Бальзаминова»

Жанр: мелодрама, комедия, история

Год: 1964

Страна: СССР

Оператор: Георгий Куприянов

В основу сценария легла трилогия Александра Островского, состоящая из новелл «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова (За чем пойдёшь, то и найдёшь)». Фильм снимался в Суздале. Дом, служивший по сюжету жилищем Бальзаминова, существует и сейчас. Он находится по адресу ул. Старая, д. 13. Георгию Вицину, сыгравшего главную роль, на момент съемок было 46 лет, в то время как его герою — 25. Людмила Шагалова, сыгравшая мать Бальзаминова, была на шесть лет его моложе. Вицина долго гримировали перед началом каждого съемочного дня, чтобы он выглядел в кадре помоложе. «Женитьба забальзамированного», — шутил актер.

Трейлер фильма «Женитьба Бальзаминова»: https://www.youtube.com/watch?v=DwOwloK6chA