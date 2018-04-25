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Звездные красотки, которые брились налысо, и это не испортило их внешность
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Звездные красотки, которые брились налысо, и это не испортило их внешность 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Натали Портман
Попрощаться с роскошными локонами Натали пришлось ради роли в фильме «V − значит Вендетта». С новой стрижкой актриса появилась на Каннском кинофестивале в 2005 году. Сказать, что публика была шокирована — ничего не сказать. К слову, многие отметили, что прическа Натали к лицу: она стала выглядеть более женственной и беззащитной.
Кара Делевинь
Кара Делевинь тоже приняла решение сбрить волосы ради роли. Но переменам в ее внешности мало кто удивился: все знают о бунтарской натуре модели, поэтому фанаты сперва посчитали, что стрижка — очередной вызов обществу. Все оказалось гораздо проще: сделать прическу «под мальчика» Кара решилась для участия в съемках фильма «Жизнь за год». В картине она играет больную раком девушку.
На смену образа актриса согласилась, не раздумывая: «Когда речь заходит о важных темах, особенно о такой вещи, как рак, мне нужно вжиться в роль. Мне нужно было почувствовать, каково это остаться без волос. Независимо от того, как ты выглядишь, мне кажется, очень важно ощущать, что ты все равно красивая. Мое преображение — одна из самых раскрепощающих вещей, которые я когда-либо делала. Мне очень нравится, это удивительный опыт».
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт — девушка весьма смелая и не боящаяся экспериментов. Она давно переросла роль Беллы из «Сумерек» и готова пожертвовать многим ради съемок в серьезном кино. В том числе и волосами. Перед началом работы над проектом «Под водой» актриса лишилась шевелюры и ничуть об этом не жалеет. Да и фанаты отмечают, что с короткой стрижкой Стюарт стала выглядеть гораздо сексуальнее.
Кейт Бланшетт
В 2002 году Кейт Бланшетт согласилась принять участие в съемках фильма «Рай». Одним из требований режиссера была просьба сбрить волосы. Актриса возражать не стала. А после выхода ленты в прокат даже призналась, что такая стрижка ей понравилась. «Ветер очень приятно обдувает лысую голову», — с улыбкой признала Кейт.
Шарлиз Терон
Шарлиз — настоящая мастерица преображений. Ради хорошей роли она готова худеть, набирать вес, выносить невероятные психологические нагрузки, сбривать брови и лишаться волос на голове. Например, специально для съемок в «Безумном Максе» голливудская дива побрилась налысо. И невозможно не признать, что такая прическа ей очень шла!
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