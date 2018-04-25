Хабенский считает возрастной рейтинг «Собибора» адекватным

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Режиссер фильма «Собибор» Константин Хабенский считает, что возрастной рейтинг картины 12+ является адекватным для нее, несмотря на сцены насилия, так как это вполне сравнимо с тем, что юные зрители видят в компьютерных играх.

"Мы сознательно пошли на 12+, понимая, в какие они (зрители) играют компьютерные игры в этом возрасте, и что они смотрят. Это довольно легкий вариант, по сравнению с теми играми, в которые играют ребята в этом возрасте", — сказал Хабенский на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что его фильм ориентирован на тех людей, которые умеют чувствовать.

Мировая премьера фильма «Собибор» состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали Ростов-на-Дону, родной город главного героя Александра Печерского . В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.