Хабенский надеется, что «Собибор» найдет отклик у европейских зрителей

"Мы сейчас отправляемся с фильмом, можно сказать, в турне по европейским странам. Я думаю, он найдет отклик у европейских зрителей, по крайней мере, я надеюсь на это. Я сужу по себе, так как меня этот фильм волнует", — сказал Хабенский на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Мировая премьера фильма «Собибор» состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали Ростов-на-Дону, родной город главного героя Александра Печерского . В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.