Мама-самурай. Актрису Наталью Лесниковскую сыновья проверяют на прочность

В самом разгаре съемки комедии «Кафе мертвых поэтов», где актриса Наталья Лесниковская сыграла сразу несколько ролей. О съемках и отношениях с детьми она рассказала «Вечерке».

— Наталья, где интереснее работать в кино или в театре?

— Безусловно, интереснее в театре. И не только мне — я не знаю ни одного артиста, который бы ответил иначе. Кино — такой сложный процесс: режиссер в наших реалиях отвечает и за кадр, и за актеров, за стиль, и когда очередь доходит до игры актеров, то на репетиции уже не хватает времени. Кино я бы сравнила с увлекательным романом, а театр с семейной жизнью. Например, съемки в сериале «Сестры по крови» — настоящий роман! Казалось бы — «мыло», а вот что-то там возникло настоящее, живое, чувственное, горячее. В процессе рождалось много интересного. Ну и режиссер у нас был прекрасный — Юрий Мороз

— Как вам, кстати, работалось вместе с ним?

— Юрий Мороз учил меня работать с камерой, и это большая редкость для нашего кино. Порой он останавливал меня в процессе игры, показывал для сравнения дубли и объяснял. Где вы сейчас снимаетесь? В фильме «Долг Родине» Дмитрия Бирмана , там я играю журналистку. Кстати, фильм с элементами сатиры. А в комедии «Кафе мертвых поэтов» Дмитрия Маленко я играю сразу несколько персонажей.

— Как вы относитесь к комедиям?

— Кино — непредсказуемое по результату действо. Бывает, что съемки идут превосходно, а кино не получается. Комедия в этом смысле — самый опасный жанр.

— «Долг Родине» — кино патриотичное. А вы себя патриотом чувствуете?

— Обожаю свою страну и никуда из нее не уеду. Сегодня многие уезжают из России, но для меня это что-то невозможное.

— Вы упоминали, что вам досталась роль журналистки. Допускаете, что в жизни могли бы работать в этой профессии?

— Думаю, да. Но для журналиста в первую очередь важен герой его материала, а актер — эгоцентрист, и его инструмент — он сам.

— Вам предлагают какиенибудь оригинальные роли?

— Недавно предложили сняться в фильме на телефон, но я испугалась. Если бы это предложение поступило, например, от модного сегодня режиссера Жоры Крыжовникова , то согласилась бы.

— А в чем уникальность Жоры Крыжовникова?

— В блестящем чувстве юмора.

— Наталья, сложно воспитывать двух мальчиков?

— Непросто. Между прочим, я сразу отличаю — у женщины дочь или сын. Мамы девочек такие мягкие, лирические, нежные, а мамы мальчиков — это воины, самураи. Моим мальчишкам — пять и семь лет. Они большие сорванцы, и очень часто пытаются проверить меня на прочность. Иногда приходится с ними быть жесткой. Если честно, я ничего не успеваю, кроме работы и воспитания детей.

— Чем занимается муж?

— Он инженер, работает в строительной фирме.

— Вы высокая, спортивная. А много ли времени удается уделить спорту?