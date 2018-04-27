Юрий Яковлев: судьба за кадром 

«Ирония судьбы», «Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Идиот»… Все помнят Юрия Яковлева по ярким ролям в этих фильмах, и у каждого «свой Яковлев». Между тем, артист всегда был очень скромен и даже сторонился публичного внимания. Мало кто знает о его жизни и о его переживаниях вне кадра и вне сцены.
Правда ли, что роль Мышкина в «Идиоте» едва не свела артиста с ума? В кого он влюбился на съемках «Гусарской баллады»? Почему опасался роли царя Грозного в «Иване Васильевиче»? Как чувствовал себя в образе Ипполита из «Иронии судьбы»? И как случилось, что Юрию Васильевичу предложили роль Иисуса Христа в Голливуде, но он так и не смог ее сыграть?
Ответы узнаете в программе «Наше кино. История большой любви» 28 апреля в 9:30 на телеканале «МИР».
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