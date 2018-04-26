Показ фильма «Весна на Заречной улице» состоится в «Доме Гоголя»

— Подобные мероприятия устраиваются в нашем учреждении каждую среду. С гостями встретится кандидат филологических наук, научный сотрудник «Дома Гоголя» Александр Шамарин, который расскажет об истории создания фильма, об актерах, занятых в картине. В этот раз мероприятие приурочено к Празднику Весны и Труда, — рассказала заведующая научно-методическим отделом учреждения Светлана Панченко.

Она добавила, что посетители мероприятия узнают, как дебютная работа начинающих режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева прославила их на всю страну и как киноленту встретили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

Вход свободный.

Желающих ждут в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.