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Яна Троянова высказалась о современном кино
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Яна Троянова высказалась о современном кино 

Russianshowbiz.info 20 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса использовала один из кадров нового сезона сериала «Ольга», чтобы поднять больную для российского зрителя тему. На фотографии, опубликованной в блоге, Яна очень задумчивая и невеселая. Исполнительница главной роли призналась, что всегда грустит, вспоминая о российском кинематографе. Свои мысли актриса выразила довольно прямолинейно: «Кто-нибудь знает, а куда делось хорошее кино? Сплошное говно кругом. Тоска. Мы же можем».
Подписчики постарались объяснить причину такого положения дел: «А потому, что все режиссёры и продюсеры думают лишь о деньгах и прибыли. А художник творит после душевных и финансовых страданий. В мире кино давно уже только один золотой телец, рука руку моет (блат, свои люди, пусть и бездарные, но свои) и понты», «Хороший актер не будет сниматься в плохом фильме ради денег, как сейчас делаете вы. Порой, смотреть противно, но деньги-то дороже чести, а старшее поколение актеров живут хуже вас, умирают в нищете, но в г… не снимаются. Делайте выводы, господа актеры».
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