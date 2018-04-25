Открытие выставки об А. Печерском в Музее Победы перенесли на 11 мая из-за выхода фильма «Собибор» 

Выставка, посвященная подвигу советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание в нацистском лагере смерти «Собибор», откроется в Музее Победы на Поклонной горе 11 мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«В связи с выходом в широкий российский прокат военной драмы «Собибор» и приглашением известных деятелей искусства и представителей государственной власти на открытие тематической выставки «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму», открытие выставки произойдет 11 мая 2018 г. в 11:00 в Музее Победы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что открытие выставки было назначено на 26 апреля.
Экспозиция посвящена восстанию в концлагере «Собибор» и решающей роли советских военнопленных в становлении антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны. Посетители увидят около 100 экспонатов — фотографий, писем, книг из личного архива героя «Собибора», в том числе и альбом о лагере смерти и организации в нем восстания. Материалы для альбома собирал в послевоенные годы сам А. Печерский. Музей Победы представит на выставке личные вещи узников концлагерей и партизан, военную форму и документы тех лет.
Восстание в лагере смерти «Собибор» произошло 14 октября 1943 г. А. Печерскому удалось сплотить вокруг себя сотни узников из разных европейских стран, говоривших на разных языках.
В преддверии Дня Победы — 3 мая — на российские экраны выйдет фильм «Собибор». Роль А. Печерского исполнил Константин Хабенский, он же стал режиссером картины.