Ещё
Открытие выставки об А. Печерском в Музее Победы перенесли на 11 мая из-за выхода фильма «Собибор»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открытие выставки об А. Печерском в Музее Победы перенесли на 11 мая из-за выхода фильма «Собибор» 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Выставка, посвященная подвигу советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание в нацистском лагере смерти «Собибор», откроется в Музее Победы на Поклонной горе 11 мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«В связи с выходом в широкий российский прокат военной драмы «Собибор» и приглашением известных деятелей искусства и представителей государственной власти на открытие тематической выставки «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму», открытие выставки произойдет 11 мая 2018 г. в 11:00 в Музее Победы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что открытие выставки было назначено на 26 апреля.
Экспозиция посвящена восстанию в концлагере «Собибор» и решающей роли советских военнопленных в становлении антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны. Посетители увидят около 100 экспонатов — фотографий, писем, книг из личного архива героя «Собибора», в том числе и альбом о лагере смерти и организации в нем восстания. Материалы для альбома собирал в послевоенные годы сам А. Печерский. Музей Победы представит на выставке личные вещи узников концлагерей и партизан, военную форму и документы тех лет.
Восстание в лагере смерти «Собибор» произошло 14 октября 1943 г. А. Печерскому удалось сплотить вокруг себя сотни узников из разных европейских стран, говоривших на разных языках.
В преддверии Дня Победы — 3 мая — на российские экраны выйдет фильм «Собибор». Роль А. Печерского исполнил Константин Хабенский, он же стал режиссером картины.
Агентство «Москва»: последние новости
В.Мединский выразил соболезнования родным и близким Н.Дорошиной Фильмы с участием народного артиста СССР Ю.Яковлева бесплатно покажут в сети «Москино» 25-27 апреля Киностудия «Ленфильм» планирует выпускать ежегодно около 15 кинокартин собственного производства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру22
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ23
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение