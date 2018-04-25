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Артбук «Сказки Старой Руси» будут экранизировать
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Артбук «Сказки Старой Руси» будут экранизировать 

Мир фантастики 2 часа назад
А вы знакомы с работами отечественного художника Романа Папсуева из цикла «Сказки Старой Руси»? В прошлом году два артбука с современным взглядом на героев русского фольклора обрели огромную популярность среди пользователей Сети. Теперь творчество Романа выходит на новый уровень — по его работам будут снимать кино!
Как сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика», кинокомпания QS FILMS продюсера Ивана Капитонова и режиссера Святослава Подгаевского («Пиковая дама: Чёрный обряд», «Невеста») запускает в производство фэнтезийную картину под рабочим названием «Сказки Старой Руси». Как сообщается на сайте, сюжет фильма будет основан на русском народном фольклоре, былинах и славянской мифологии. Роман Папсуев, автор и иллюстратор оригинального артбука, выступает креативным продюсером и соавтором картины.
Продюсер Иван Капитонов рассказывает, что в планах создателей — соединить героику русских сказок со стилем современного фэнтези. Мы хотим соединить героику классических русских сказок с высоким стилем современного фэнтези, где легендарные персонажи будут обладать мощнейшей харизмой, событийный ряд насыщен приключениями, а киновселенная подробнейшим образом детализирована. Наша цель — создать уникальный и убедительный мир русских героев, объединяя новейшие достижения в области компьютерной графики, славянскую мифологию и знакомых всем с детства классических персонажей.
Продюсер Иван Капитонов QS FILMS и ранее работали с проектами фэнтезийной и фольклорной тематики — «Русалка. Озеро мёртвых» (выходит летом,
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