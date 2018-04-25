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В ГВКГ имени Н. Н. Бурденко прошла презентация фильма «Сибиряковская экспедиция»
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В ГВКГ имени Н. Н. Бурденко прошла презентация фильма «Сибиряковская экспедиция» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Фильм, снятый по заказу Русского географического общества, повествует об истории Якутии, традициях и ценностях её народов.
В ГВКГ имени Н. Н. Бурденко состоялась презентация фильма «Сибиряковская экспедиция», снятого по заказу Русского географического общества.
Экспедиция, организованная в своё время одним из богатейших людей России XIX века Иннокентием Сибиряковым, позволила увидеть и изучить малоизвестный на то время, но богатейший край России.
Предметно изучались история, быт, культура якутского народа. Одним из главных результатов экспедиции стало издание первого русско-якутского словаря.
Фильм повествует об истории Якутии, традициях и ценностях её народов. Зрители увидели потрясающие по красоте кадры природы этого удивительного края.
Автор идеи фильма, генеральный продюсер компании «Русьтелефильм» Юлия Иванова в своём выступлении перед зрителями, рассказала о своих личных впечатлениях от увиденного в Якутии, о том, как это радостно, духоподъемно ощущать себя частью сильной, безгранично великой, богатейшей страны на планете.
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