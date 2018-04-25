В ГВКГ имени Н. Н. Бурденко прошла презентация фильма «Сибиряковская экспедиция»

Фильм, снятый по заказу Русского географического общества , повествует об истории Якутии, традициях и ценностях её народов.

В ГВКГ имени Н. Н. Бурденко состоялась презентация фильма «Сибиряковская экспедиция», снятого по заказу Русского географического общества.

Экспедиция, организованная в своё время одним из богатейших людей России XIX века Иннокентием Сибиряковым, позволила увидеть и изучить малоизвестный на то время, но богатейший край России.

Предметно изучались история, быт, культура якутского народа. Одним из главных результатов экспедиции стало издание первого русско-якутского словаря.

Фильм повествует об истории Якутии, традициях и ценностях её народов. Зрители увидели потрясающие по красоте кадры природы этого удивительного края.