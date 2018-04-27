Новый роман Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» выйдет 11 мая 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Новый роман писателя и актера Евгения Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» выйдет 11 мая, сообщили в пятницу пресс-службе издательской группы «Азбука-Аттикус».
"Эта объемная книга написана как биографическая история, но главным героем романа является не человек, или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели", — привели в пресс-службе слова Гришковца.
Книга состоит из восьми глав — автобиографических историй «о поиске себя, становлении, упорстве, страхе, закономерности случая и упрямой убежденности в правильности выбранного пути и своем предназначении».
Гришковец известен своими моноспектаклями «Как я съел собаку», «Одновременно», «Дредноуты», «Прощание с бумагой», «Шепот сердца», основанных на собственных пьесах.
Также он написал сценарий для мелодрамы «Сатисфакция» (2010), в которой исполнил главную роль. Кроме этого, снимался в фильмах и сериалах: «Азазель» по роману Бориса Акунина (2002, режиссер Александр Адабашьян), «Прогулка» (2003, Алексей Учитель), «В круге первом» по роману Александра Солженицына (2006, Глеб Панфилов) и др.