Ещё
Новый роман Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» выйдет 11 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый роман Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» выйдет 11 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Новый роман писателя и актера Евгения Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» выйдет 11 мая, сообщили в пятницу пресс-службе издательской группы «Азбука-Аттикус».
"Эта объемная книга написана как биографическая история, но главным героем романа является не человек, или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели", — привели в пресс-службе слова Гришковца.
Книга состоит из восьми глав — автобиографических историй «о поиске себя, становлении, упорстве, страхе, закономерности случая и упрямой убежденности в правильности выбранного пути и своем предназначении».
Гришковец известен своими моноспектаклями «Как я съел собаку», «Одновременно», «Дредноуты», «Прощание с бумагой», «Шепот сердца», основанных на собственных пьесах.
Также он написал сценарий для мелодрамы «Сатисфакция» (2010), в которой исполнил главную роль. Кроме этого, снимался в фильмах и сериалах: «Азазель» по роману Бориса Акунина (2002, режиссер Александр Адабашьян), «Прогулка» (2003, Алексей Учитель), «В круге первом» по роману Александра Солженицына (2006, Глеб Панфилов) и др.
ТАСС: последние новости
Режиссер Аронофски высоко оценил фильмы "Нелюбовь" и "Фауст" Умер народный артист РСФСР Геннадий Печников Фильм "Танки" с Андреем Мерзликиным в главной роли выходит в прокат
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении22
Как уходили знаменитости17
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение