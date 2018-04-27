Новый роман Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» выйдет 11 мая

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Новый роман писателя и актера Евгения Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» выйдет 11 мая, сообщили в пятницу пресс-службе издательской группы «Азбука-Аттикус».

"Эта объемная книга написана как биографическая история, но главным героем романа является не человек, или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели", — привели в пресс-службе слова Гришковца.

Книга состоит из восьми глав — автобиографических историй «о поиске себя, становлении, упорстве, страхе, закономерности случая и упрямой убежденности в правильности выбранного пути и своем предназначении».

Гришковец известен своими моноспектаклями «Как я съел собаку», «Одновременно», «Дредноуты», «Прощание с бумагой», «Шепот сердца», основанных на собственных пьесах.