«ГЕНЕЗИС 2.0.» МЫ ИСПРАВИМ УПУЩЕНИЯ БОГА

Впрочем, настоящий блокбастер в конкурсе только один. И он же — единственный фильм с российским участием. «Генезис 2.0.» — совместное Швейцарско-Российско-Китайско-Корейское производство под поистине «чутким» руководством президента швейцарской Киноакадемии Кристиана Фрая ("Военный фотограф", «Неспящие в Нью-Йорке»). Кадр из фильма «Генезис 2.0». Фото: ysia.ru Идея фильма появилась у Фрая почти случайно. Он готовил большой проект, посвящённый генной инженерии, возможностям конструирования новых биологических организмов, среди которых уже есть и тигро-лев, и зебро-лошадь и овце-коза. В этот момент режиссёр узнал о Новосибирских островах, удалённом северном архипелаге, восточнее моря Лаптевых, куда ежегодно отправляются экспедиции охотников за бивнем мамонта.

К проекту был подключён московский якут студент-документалист Максим Арбугазов, и фильм обрёл свою полифоническую природу, которая и сделала его настоящим произведением искусства.

Максим уже бывал на Новосибирских островах, но теперь отправился туда на два месяца, вместе с партией из двух десятков охотников за бивнями. С собой Максим вёз ассистента и 400 килограмм снаряжения. Этно-историческая часть фильма, снятая в режиме жёсткой экономии, но очень красиво, составила основную приключенческую экшн-ткань повествования. Судьбы героев-охотников добавляли в фильм личные лирические акценты, без которых обойтись нельзя.

Бивней долго не было, азарт нарастал. Ребята утопили свою камеру и чудом смогли её реанимировать.

По контрасту с самой дикой природой, какая только есть на земном шаре, развивался и параллельный сюжет со вмешательством человека в компетенции Бога, когда он доделывает и усовершенствует Божественное творение с помощью науки. Президент китайского суперсовременного инновационного центра, производящего аппараты по исследованию геномов

сказал на этот счёт в кадре: «Бог не совершенен. Мы сделаем его более совершенным». Китайский центр выпускает в год более 1000 экземпляров своей высокотехнологической продукции. В России же их всего чуть более десятка.

На стыке двух миров — мира охотников и мира генных инженеров — живёт Семён Григорьев , директор Музея Мамонта в Якутске, который уже долгие годы мечтает найти живую клетку древнего млекопитающего и клонировать его с помощью корейских и китайских учёных.

С миром охотников Семёна объединяют ещё и родственные связи — его родной брат — постоянный участник экспедиций на Новосибирские острова. Однажды охотники нашли там очень хорошо сохранившуюся тушу мамонта, с шерстью, с мясом и даже с кровью, которая полилась при неосторожном ударе кирки, но сохранить этот драгоценный живой материал для клонирования всё равно не удалось.

Ну а с миром науки Семёна объединяет интерес восточных партнёров к рискованным научным экспериментам. Кадр из фильма «Генезис 2.0». Фото: ysia.ru Есть у проблемы и экономический аспект. Бивни, найденные за 400 километров от материка, на самом-самом дальнем севере, за четверо суток плавания по опасному морю доставляют в Якутию, и потом продают китайцам. Их цена вырастает впятеро, а после затейливой резьбы стоимость бивней переваливает за миллион долларов.

На премьере фильма во 2 зале «Октября» присутствовали и оба сорежиссёра, и большая делегация из Якутии. Ответив на десятки вопросов, Семён Григорьев в конце концов заверил благодарную публику, что рано или поздно мамонт обязательно будет клонирован. Вопрос только в том, увидит ли его уже наше поколение, или наши дети.

Максим Абугазов, студент Сергея Мирошниченко во ВГИКе, уже получил в этом году приз за операторскую работу на «Генезисе 2.0» на крупнейшем американском фестивале независимого кино «Сандэнс». Максим сам продюсировал российскую часть съёмок. Работа получилась по-настоящему героическая.

После успеха на фестивале «Сандэнс» Максим Абугазов по праву считается одним из главных фаворитом и на ММКФ. Но конкуренты у него — очень достойные: и другой лауреат «Сандэнса» немецко-бразильский фильм «Чистильщики» об интернете, и корейский «Старый морпех» о военном водолазе, перебежавшем с севера на юг и открывшим здесь своё дело; и в первую очередь польский фильм «Хуго», пронзительная личная история.

Жюри документального конкурса в этом году возглавляет Ольга Свиблова , которая помимо основного дела своей жизни, создания Мультимедиа Арт Музея, сняла ещё несколько известных документальных фильмов, знаменитый литовский режиссёр Саулюс Бержинис и Лиз Макинтайр, директор и художественный руководитель одного из крупнейших фестивалей документального кино — в Шеффилде.

Итоги конкурса будут объявлены уже завтра.