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Исчезнувшие: что стало с главными красавицами 90-х?
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Исчезнувшие: что стало с главными красавицами 90-х? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Чем сейчас занимается Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор в первых частях «Терминатора», и кто из солисток Spice Girls создал собственный бренд детской косметики? BeautyHack рассказывает, как сложилась жизнь знаменитых актрис, моделей и певиц 90-х.
Линда Хэмилтон
До сих пор главная роль Линды — Сара Коннор в «Терминаторе». Она попала в проект в 1984 году, а, снявшись во второй части фильма «Терминатор 2: Судный день» в 1991 году, стала знаменитой на весь мир. В фильмографии актрисы 38 фильмов, но всем им далеко до популярности этой картины. Сейчас 61-летняя актриса живет в Калифорнии, у нее двое детей: сын Дэлтон и дочь Жозефина. За жизнью Линды можно следить на ее странице в Twitter.
В прошлом году актриса согласилась принять участие в шестой части «Терминатора», съемками которого сейчас занимаются режиссер Тим Миллер и продюсер Джеймс Кэмерон. Кстати, с последним Линда состояла в браке с 1997 по 1999 год.
Хизер Локлир
За три последних десятилетия Хизер снялась более чем в 80 фильмах и сериалах и шесть раз номинировалась на премию «Золотой глобус» за роль Аманды Вудворд в «Мелроуз Плейс». Еще одна знаменитая роль Хизер — Сэмми Джо Кэррингтон в сериале «Династия». Однако большая часть определяющих ее карьеру событий произошло в 90-х. Тогда же Локлир снялась для обложки Rolling Stone и была желанной гостьей самых популярных телешоу (например, Saturday Night Live).
В нулевых актриса если и участвовала в проектах, то в малоизвестных или неуспешных (вроде сериала «Международный аэропорт Лос-Анджелеса»), а в новостях ее имя появлялось только благодаря многочисленным романам. Хизер была замужем за Томми Ли, Ричи Сомбора, встречалось с коллегой по «Мелроуз Плейс» Джеком Вагнером. Долгое время у актрисы были проблемы с алкоголем и наркотическими веществами, в 2008 Хизер лечилась от затяжной депрессии. Но судя по Instagram звезды все сложности позади. Локлир счастлива и встретила любимого мужчину, снимками с которым охотно делится в профиле.
Пета Уилсон
Во время съемок одного из самых известных сериалов 90-х «Ее звали Никита» Пете Уилсон было 26 лет. К этому времени актриса чуть было не покинула Лос-Анджелес, но чудом попала на кастинг, где ее выбрали из 200 кандидаток. С 1997 по 2001 год вышло 5 сезонов сериала, и Пета переключилась на другие проекты. Снялась в фильмах «Девочки в большом городе», «Джо и Макс», побывала на 23 Московском международном фестивале (где познакомилась с Никитой Михалковым и Владимиром Путиным).
Вместе с режиссером Дэмианом Харрисом Пета воспитывает сына Марлоу (сейчас ему 16 лет).
Мелисса Джоан Харт
«Вы можете знать меня как Сабрина или Кларисса, но мои мальчики зовут меня мама, и это моя любимая роль», — так в Instagram представляется поклонникам Мелисса Джоан Харт — звезда сериалов 90-х «Кларисса знает все» и «Сабрина — маленькая ведьма». Во время работы над второй картиной Мелиссе было 20 лет. После нескольких лет съемок и участия в телешоу (в 1999 Мелисса даже появилась в клипе Бритни Спирс «Crazy»), актриса стала реже играть, а в 2003 вышла замуж за музыканта Марка Уилкерсона. Пара воспитывает троих сыновей и охотно делится своими буднями в Instagram.
Линда Евангелиста
Скульптурное лицо и дерзкий взгляд сделали Линду Евангелисту легендой. В 90-х она была в числе самых высокооплачиваемых моделей наряду с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и Синди Кроуфорд и даже сказала крылатую фразу, которая ее потом долго «преследовала»: «Меньше, чем за 10 тысяч долларов, я даже с кровати не встану». 90-ые были самым успешным десятилетием в карьере Линды, она снялась для всех модных журналов (Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar, Elle) и была в числе друзей Кевина Окоина, Аззедина Алайи и Питера Линберга.
В нулевых имя Евангелисты появлялось на первых полосах уже других, малоизвестных журналов по другой причине: ее активно снимали папарацци из-за изменившейся внешности. Из-за ботокса и пластических операций Линда утратила свою индивидуальность. Лицо бывшей модели стало ровным и круглым, изменился разрез миндалевидных глаз и застыла мимика. Плюс ко всему, Линда набрала вес, распрощавшись с фигурой.
В 2007 году Линда впервые стала мамой, у нее родился сын Августин. Имя отца долгое время не называли, но в 2011 стало известно, что это Франсуа-Анри Пино. Сейчас модель пришла в форму и изредка снимается. Одна из последний крупных съемок –для сентябрьского номера Vogue США в честь 125-летия журнала — работа Энни Лейбовиц. Следить за жизнью Линды можно на ее странице в Instagram.
Шанайя Твейн
29 сентября 2017 года у Шанайи Твейн после 13 лет перерыва вышел новый альбом «Shania Now». Все эти годы певица посвятила воспитанию сына Эйжи и двум бракам: с музыкальным продюсером Маттом Лангом и Фредериком Тибо. В 2000 году Шанайя и Матт уехали жить в Швейцарию.
После переезда и рождения сына Шанайя не ушла со сцены, продолжила выпуск альбомов (UP! в 2002 и Greatest Hits в 2004), но лишилась бешенной популярности, которая «свалилась» на нее в 90-х. В 1997 году «Come on Оver» стал самым продаваемым кантри-альбомом в истории современной музыки (было куплено 40 миллионов копий), Шанайя 8 раз попадала в чаты Billboard Music Awards в номинациях «артистка года» и «альбом года».
Похоже, 13-летний перерыв пошел на пользу певице, сейчас она много выступает, ведет Instagram (где у нее 733 тыс. подписчиков), и позирует с Мэрайей Кэрри и Гвен Стефани.
Элизабет Херли
Cегодня Instagram Элизабет — это путешествия, фото в купальнике и селфи с сыном Дэмиеном Чарльзом, воспитанию которого Элизабет посвятила 10 лет, временно отказавшись от актерской карьеры. В Голливуде об Элизабет узнали в 1992 году, когда она снялась в фильме «Пассажир 57». Это не единственная причина популярности: тогда актриса встречалась с Хью Грантом и сотрудничала с компанией Estée Lauder. Но в 2000 году Хью и Элизабет расстались, а в 2002 у звезды уже родился сын. Тогда она снялась в паре картин («Плохой парень», «Машенники» и «Метод») и с головой ушла в материнство.
Сейчас Дэмиену 15, и его мама снова активно снимается в кино и сериалах. В ее фильмографии — «Сплетница», «Виктор», «Главная полночь» и «Члены королевской семьи».
Сара Мишель Геллар
В 2002 году Сара вышла замуж за своего коллегу Фредди Принца-Младшего. Через год девушка закончила съемки в сериале «Баффи — истребительница вампиров» (первый сезон стартовал 10 марта 1997 года и сразу сделал Сару суперзвездой!), а еще через четыре года родила дочь Шарлотту. В 2012 году у пары родился сын Рокки.
За это время актриса не принимала участие в успешных проектах. А если вас интересует вопрос: куда тогда пропала Сара Мишель Геллар? Подписывайтесь на ее Instagram — там много детей, путешествий и селфи!
Кэти Айрлэнд
В 1989 году Кэти впервые оказалась на обложке Sports Illustrated и сразу принесла ему успех: именно этот номер стал самым продаваемым в истории журнала на тот момент. Позже Кэти появлялась в Sports Illustrated еще 13 раз (и дважды на обложке). Параллельно Айрлэнд снималась в кино и позировала на красных дорожках вместе с Тайрой Бэнкс. Но в начале 2000-ых модель и актриса сосредоточилась на браке (с 1988 года она замужем за Грегом Олсеном и воспитывает троих детей) и бизнесе.
Сейчас Кэти владеет компанией Kathy Ireland Worldwide, которая производит огромное количество товаров для дома: от прикроватных столиков до пластиковых окон. Дела идут настолько хорошо, что журнал Forbes включает Кэти в список 50 самых успешных женщин в США. Ее обожают американские мамы, а Кэти отвечает взаимностью и выпускает одну за другой вдохновляющие книги — все для занятых родителей!
Карен Мюлдер
Сейчас нидерландской супермодели 47 лет, и о ее повседневной жизни мало что известно. Карен пропала с обложек журналов в 2000-ых, сделав ошеломительную карьеру в 90-х вместе с Хайди Клум и Стефани Сеймур. Модель сотрудничала с Guess, MaxMara, снималась для Calvin Klein Underwear. А в 1991 году участвовала в знаменитой черно-белой съемке Питера Линберга для Vogue. C 1998 по 2000 годы Карен была ангелом Victoria’s Secret. После звезда заявила об окончании модельной карьеры, а потом призналась, что агентство использовало ее для своих целей. Следующие несколько лет жизни Карен провела в попытках вылечить хроническую депрессию.
В 2006 году модель впервые стала мамой, она родила дочь Анну. А в 2007 появилась на показе кутюрной коллекции Christian Dior, что стало исключением из правил — в прессе этот показ называют последним для Карен.
Эмма Бантон
В 2000 году после распада Spice Girls Эмма Бантон занялась сольной карьерой. Первый альбом «A Girl Like Me» неплохо продавался (147-е место в Великобритании в 2001 году), но до успеха Spice Girls ему было далеко. Через год компания Virgin прекратила сотрудничество с Эммой, но девушка записала еще два альбома и занялась воспитанием сыновей — Бо Ли и Тэйт Ли (вместе с певцом Джейдом Джонсом они стали родителями в 2007 и 2011 годах). Сейчас Эмма работает на радиостации Heart, занимается развитием собственного бренда детской косметики Kit & Kin и ведет веселый и душевный Instagram!
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