Сняли без разрешения: почему Егор Кончаловский судится с Михаилом Довженко

Известный актер и режиссер Егор Кончаловский вступил на судебную тропу войны с теле— и радиоведущим Михаилом Довженко , у которого в прошлом году состоялся кинодебют: в прокат вышел его первый фильм «Короткие волны».

Игорь Ясулович, Екатерина Семенова, Первые шаги Довженко в большом кинематографе закончились громким скандалом. В одном небольшом эпизоде снялся Егор Кончаловский. Однако позже артист заявил, что не знал о съемках и не давал никакого согласия на участие в этой картине. Якобы его сняли без его ведома. Хотя в фильме приняли участие многие известные актеры: Екатерина Волкова Ивар Калныньш и другие. Обидевшись, сын Андрона Кончаловского даже подал в суд на Довженко и потребовал компенсацию морального вреда в 3 млн рублей, но Фемида его исковые требования отклонила.

Теперь внук детского писателя Сергея Михалкова решил пойти на второй круг и отстоять свою честь, достоинство и деловую репутацию в Измайловском суде Москвы. Он обратился с иском к новоиспеченному коллеге по другому поводу. В ответчики также привлек ряд СМИ.

Дело в том, что Довженко презентовал свою работу в сентябре 2017 года в городе Благовещенске на Фестивале кино и театра «Амурская осень». На мероприятии режиссер давал многочисленные интервью, которые были опубликованы в местной прессе. По мнению Кончаловского, в этих статьях имеются сведения, не соответствующие действительности, которые затрагивают его персону.

— Содержание материалов, как полагает истец, причинило ему моральный вред и нравственные страдания, поэтому он просит взыскать с каждого ответчика сумму в размере 200 тыс. рублей, а также обязать их опровергнуть опубликованные материалы, разместив опровержения в кратчайшие сроки, — сообщила «КВ» пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская.

Справка «КВ»

40-летний Михаил Довженко на жизнь зарабатывает преподаванием и политологией. Работал на прошедших выборах. Он лучший игрок «Что? Где? Когда?» весеннего сезона 2003 года и ведущий интеллектуальных игр «Студии Довженко».

Источник