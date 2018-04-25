Жанр: детектив
Год: 1968
Страна: СССР
Режиссер: Вениамин Дорман
Сценарий: Олег Шмелев, Владимир Востоков
Оператор: Михаил Гойхберг
Кто снимался в фильме «Ошибка резидента»: Георгий Жжёнов, Михаил Ножкин, Олег Жаков, Ефим Копелян, Элеонора Шашкова, Владимир Гусев, Ирина Мирошниченко, Вадим Захарченко, Николай Прокопович, Николай Граббе Сюжет фильма «Ошибка резидента» Начало 1960-х годов. Сын русского эмигранта, разведчик Михаил Тульев, приезжает в СССР. Его задача — прочно осесть в стране, со временем активизировать старых агентов и завербовать новых. Резидент и его агентура должны добыть сведения о разработках в атомной промышленности. Но Тульеву невдомек, что КГБ вычислил его, и что его новый приятель, уголовник Бекас на самом деле — контрразведчик Павел Синицын, который следит за каждым шагом резидента. Интересные факты о фильме «Ошибка резидента»:
В фильме много музыкальных треков, написал которые композитор Микаэл Таривердиев. Съемочной группе обеспечили доступ к секретным объектам страны, в том числе на атомные электростанции, куда простым смертным попасть было просто невозможно. Георгий Жженов еще до начала актерской карьеры провел несколько лет в лагере на Колыме. Он был осужден в 1938 году по обвинению в шпионаже. Причиной тому было знакомство Жженова с американцем в поезде. Ирония судьба такова, что за роль Тульева Георгий Степанович был награжден специальной премией КГБ.
Трейлер фильма «Ошибка резидента»: https://www.youtube.com/watch?v=LR1uaH-FBRk