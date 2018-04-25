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«Первая перчатка»
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«Первая перчатка» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: мюзикл, мелодрама, комедия, спорт
Год: 1946
Страна: СССР
Режиссер: Андрей Фролов
Сценарий: Александр Филимонов
Оператор: Федор Фирсов
Кто снимался в фильме «Первая перчатка»: Владимир Володин, Иван Переверзев, Надежда Чередниченко, Сергей Блинников, Владимир Грибков, Анастасия Зуева, Павел Оленев, Эммануил Геллер, Татьяна Говоркова, Афанасий Белов Сюжет фильма «Первая перчатка» Тренер по боксу общества «Метеор» Иван Васильевич Привалов в парке, у силомера находит «свою мечту» — отставного военного Никиту Крутикова с великолепными данными и мощным ударом, и хочет воспитать из него чемпиона. Но ушлый тренер общества «Мотор» его опережает. Со временем все становится на свои места, и Никита попадает под начало Привалова. Поначалу спортсмен действительно демонстрирует успехи, но вскоре у успешного боксера начинают появляться поклонницы, а потом и он сам влюбляется в девушку Нину. Никита хочет жениться на своей возлюбленной и уехать домой, в Сибирь, оставив спорт. Но тренер всеми силами пытается заставить Крутикова вернуться в бокс… Интересные факты о фильме «Первая перчатка»:
Музыку в фильму написал известный композитор Василий Соловьев-Седой. Для Надежды Чередниченко фильм стал дебютом в кино. Картина снималась в Парке культуры и отдыха им. Сталина, ныне — Измайловский парк г. Москвы, а также на территории водного стадиона «Динамо». Сыгравшие влюбленных Иван Переверзев и Надежда Чередниченко, полюбили друг друга и в жизни, и после съемок поженились. Съемочную группу консультировал чемпион СССР по боксу 1926 года Константин Градополов.
Трейлер фильма «Первая перчатка»: https://www.youtube.com/watch?v=gVPuUoIbzrg
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