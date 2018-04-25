Ещё
В Узбекистане проходят Дни китайского кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Узбекистане проходят Дни китайского кино 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Ташкент, 25 апреля /Синьхуа/ — Во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте состоялось открытие Дней китайского кино, сообщило сегодня информагентство «УзА».
По словам директора киностудии документальных фильмов «Узбеккино» Баходира Одилова, такие мероприятия очень важны для развития киноискусства.
"Мы рассматриваем возможности проведения Дней кино Узбекистана в Китае и создания условий для представления узбекских кинолент на проводимых в КНР престижных международных фестивалях", — отметил он.
Дни кино проходят в Ташкенте и Самарканде. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Состоялось награждение лауреатов VIII Пекинского международного кинофестиваля Из Ирака в Таджикистан возвращены четверо таджикских детей Мария Науэн: история о том, как русский дирижер основала оркестр в Китае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ33
Как уходили знаменитости9
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели2
Киноляпы, которые никто не замечал
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение