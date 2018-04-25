В Узбекистане проходят Дни китайского кино

Ташкент, 25 апреля / Синьхуа / — Во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте состоялось открытие Дней китайского кино, сообщило сегодня информагентство «УзА».

По словам директора киностудии документальных фильмов «Узбеккино» Баходира Одилова, такие мероприятия очень важны для развития киноискусства.

"Мы рассматриваем возможности проведения Дней кино Узбекистана в Китае и создания условий для представления узбекских кинолент на проводимых в КНР престижных международных фестивалях", — отметил он.

Дни кино проходят в Ташкенте и Самарканде. —0—