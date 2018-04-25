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«В поисках Немо»
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«В поисках Немо» 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный
Год: 2003
Режиссёр: Эндрю Стэнтон, Ли Анкрич
Сценарий: Эндрю Стэнтон, Боб Питерсон, Дэвид Рейнольдс
Оператор: Шэрон Кэлахан, Джереми Ласки, Джерика Клилэнд
Кто снимался в фильме «В поисках Немо»: Альберт Брукс, Эллен ДеДженерес, Александр Гоулд, Уиллем Дефо, Эллисон Дженни, Джо Рэнфт, Джеффри Раш, Элизабет Перкинс, Эрик Бана, Эндрю Стэнтон Сюжет фильма «В поисках Немо» Марлин — обычная рыба-клоун, и в его жизни произошла трагедия — его жена погибла от зубов агрессивной барракуды. После этого Марлин остался один посреди большого океана с маленькой икринкой, которая позже выросла в его сына по имени Немо. У Немо с рождения плохо развит правый плавник, однако это не мешает ему быть активным и любознательным ребенком и даже посещать специальную рыбью школу.
Марлин — любящий отец, однако после потери жены гиперопекает сына, стараясь оградить его от всех возможных неприятностей. Бесконечно это делать невозможно, поскольку сыну это надоедает — отец ограждает его не только от неприятностей, но и от жизни. Однажды, когда школа организует экскурсию, Немо назло отцу плывет слишком близко к лодке дайверов и им удается его поймать. Догнать их не представляется возможным, и с тех пор безутешный отец пытается отыскать сына.
В поисках Марлину помогает голубая рыбка-хирург Дори (позже она станет главной героиней сиквела — мультфильма «В поисках Дори»). Она добрая и позитивная, однако страдает частичной потерей памяти. Тем не менее она старается помочь Марлину чем может.
Тем временем Немо попадает в аквариум. Оказывается, его поймали, чтобы подарить Дарле — племяннице одного дантиста. Немо заводит друзей среди аквариумных рыбок.
Марлин и Дори находят маску одного из дайверов, выясняют, что лодка прибыла из Сиднея, и понимают, где искать Немо… Интересные факты о фильме «В поисках Немо»:
В 2004 году«В поисках Немо» получил премию Оскар за лучший анимационный фильм. Картина была посвящена аниматору Pixar Гленну Маккуину, умершему от рака в октябре 2002 года, за семь месяцев до выхода фильма. Режиссер картины Эндрю Стэнтон при создании ленты вдохновлялся собственным детством, а также опытом в воспитании собственного сына.
Трейлер фильма «В поисках Немо»: https://www.youtube.com/watch?v=w5bQvaHWTpA Кадры из фильма «В поисках Немо»: Кадр из фильма «В поисках Немо»Кадр из фильма «В поисках Немо»Кадр из фильма «В поисках Немо»Кадр из фильма «В поисках Немо»Кадр из фильма «В поисках Немо»
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