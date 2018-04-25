«В поисках Немо»

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный

Год: 2003

Сценарий: Эндрю Стэнтон, Боб Питерсон, Дэвид Рейнольдс

Оператор: Шэрон Кэлахан, Джереми Ласки, Джерика Клилэнд

Марлин — любящий отец, однако после потери жены гиперопекает сына, стараясь оградить его от всех возможных неприятностей. Бесконечно это делать невозможно, поскольку сыну это надоедает — отец ограждает его не только от неприятностей, но и от жизни. Однажды, когда школа организует экскурсию, Немо назло отцу плывет слишком близко к лодке дайверов и им удается его поймать. Догнать их не представляется возможным, и с тех пор безутешный отец пытается отыскать сына.

В поисках Марлину помогает голубая рыбка-хирург Дори (позже она станет главной героиней сиквела — мультфильма «В поисках Дори»). Она добрая и позитивная, однако страдает частичной потерей памяти. Тем не менее она старается помочь Марлину чем может.

Тем временем Немо попадает в аквариум. Оказывается, его поймали, чтобы подарить Дарле — племяннице одного дантиста. Немо заводит друзей среди аквариумных рыбок.

Марлин и Дори находят маску одного из дайверов, выясняют, что лодка прибыла из Сиднея, и понимают, где искать Немо… Интересные факты о фильме «В поисках Немо»:

В 2004 году«В поисках Немо» получил премию Оскар за лучший анимационный фильм. Картина была посвящена аниматору Pixar Гленну Маккуину, умершему от рака в октябре 2002 года, за семь месяцев до выхода фильма. Режиссер картины Эндрю Стэнтон при создании ленты вдохновлялся собственным детством, а также опытом в воспитании собственного сына.

Трейлер фильма «В поисках Немо»: https://www.youtube.com/watch?v=w5bQvaHWTpA Кадры из фильма «В поисках Немо»: Кадр из фильма «В поисках Немо»Кадр из фильма «В поисках Немо»Кадр из фильма «В поисках Немо»Кадр из фильма «В поисках Немо»Кадр из фильма «В поисках Немо»