Лорен Коэн заявила, что вернётся в девятом сезоне «Ходячих мертвецов»

Хотя ранее она подписалась на съёмки в пилотном эпизоде другого шоу и не договорилась о будущем гонораре.

Актриса Лорен Коэн , сыгравшая Мэгги в сериале «Ходячие мертвецы», подтвердила, что снова вернётся к своей роли в будущем девятом сезоне, пояснив, что «о героине ещё есть что рассказать», но при этом не уточнила насколько часто будет появляться её персонаж.

В конце февраля стало известно, что Коэн не смогла согласовать с авторами «Ходячих» свой гонорар за грядущий сезон, но, судя по всему, переговоры всё же сдвинулись с мёртвой точки. Актриса уже нашла себе роль в пилотном эпизоде сериала Whiskey Cavalier, который канал ABC может продлить до полноценного сезона, но благодаря тому, что расписание съёмок двух шоу не совпадает, актриса потенциально может совмещать работу сразу в обоих.

Продюсеры Whiskey Cavalier готовы разрешить Коэн вернуться к роли Мэгги в «Ходячих», но лишь в качестве эпизодического персонажа с ограниченным экранным временем, чтобы создатели шоу могли грамотно завершить её сюжетную линию. Пока неясно в каком качестве Мэгги появится в девятом сезоне, но его производство предположительно начнётся до конца весны.

Ещё до финала восьмого сезона шоураннер «Ходячих мертвецов» Скотт Гимпл , которого заменит сценаристка Анджела Канг, заявил, что новости об участии Коэн появятся уже «скоро». Кроме того, Гимпл отметил, что авторы сериала никогда бы не заменили Коэн на другую актрису, которая бы играла того же персонажа, и рассказал, что лично надеется на благоприятное решение ситуации.

Девятый сезон «Ходячих мертвецов», скорее всего, начнётся в октябре, как и во все предыдущие годы. В финале восьмого сезона, рейтинги которого оказались самыми низкими среди заключительных серий с 2010 года, авторы завершили эпоху и заявили, что в будущих эпизодах шоу ждёт частичный перезапуск.

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