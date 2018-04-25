На выставке CinemaCon рассказали первые подробности о кроссовере «Сплита» и «Неуязвимого»

«Гласс» выйдет в январе 2019 года.

Участникам CinemaCon показали первые кадры «Гласса». Судя по всему, режиссёр М. Найт Шьямалан решил остаться верным себе и сделал свой супергеройский кроссовер камерным.

Все три главных героя в картине окажутся в одной лечебнице, где врачи их будут убеждать в том, что у них нет никаких суперспособностей. Роль их психолога сыграла звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон

Сара Полсон

По словам журналистов, весь ролик построен на различных взаимодействиях между тремя героями, которые объединяются между собой в подобие «Отряда самоубийц». Присутствующие остались от показа в восторге.

Сам Шьямалан утверждает, что пытался снять «приземлённое» супергеройское кино, используя приёмы, характерные для триллеров.

Изначально главный злодей «Сплита» (2017) должен был появиться ещё в «Неуязвимом» (2000), однако режиссёр вырезал сцену с ним и в итоге развил её до отдельной картины, собравшей почти 300 миллионов долларов при бюджете в 9 миллионов.

#гласс #кино