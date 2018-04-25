Ричард Гир извинился перед фанатами «Красотки»

Американский актер знает, что романтическая комедия 1990-го года стала классикой, но до сих пор не может относиться к этому равнодушно. Он рассказал изданию US Weekly, что смущается, когда к нему подходят женщины и начинают говорить о фильме.

Как признаются Гиру многие женщины, они не могут переключить канал, когда по телевизору идет «Красотка».

Когда они говорят мне это, я извиняюсь, потому что я занимаю уж очень много времени, — сказал артист.

Тем не менее, Ричард прекрасно понимает, почему кинолента тк нравится людям.

Это фильм о принятии, о доверии, о любви. Я думаю, что мы все ищем это вне зависимости от того, кто мы, — сказал актер.

Кстати, сам Гир недавно нашел свою «красотку». В начале апреля он узаконил отношения со своей подругой Алехандрой Сильвой, а 6 мая пара сыграет свадьбу для родных и друзей в доме актера в Нью-Йорке.

Ричард Гир и Алехандра Сильва