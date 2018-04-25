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Ричард Гир извинился перед фанатами «Красотки»
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Ричард Гир извинился перед фанатами «Красотки» 

Журнал ОК! 1 час назад
Американский актер знает, что романтическая комедия 1990-го года стала классикой, но до сих пор не может относиться к этому равнодушно. Он рассказал изданию US Weekly, что смущается, когда к нему подходят женщины и начинают говорить о фильме.
Как признаются Гиру многие женщины, они не могут переключить канал, когда по телевизору идет «Красотка».
Когда они говорят мне это, я извиняюсь, потому что я занимаю уж очень много времени, — сказал артист.
Тем не менее, Ричард прекрасно понимает, почему кинолента тк нравится людям.
Это фильм о принятии, о доверии, о любви. Я думаю, что мы все ищем это вне зависимости от того, кто мы, — сказал актер.
Кстати, сам Гир недавно нашел свою «красотку». В начале апреля он узаконил отношения со своей подругой Алехандрой Сильвой, а 6 мая пара сыграет свадьбу для родных и друзей в доме актера в Нью-Йорке.
Ричард Гир и Алехандра Сильва
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