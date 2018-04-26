Леонардо ДиКаприо познакомил новую подругу со своей мамой

Леонардо ДиКаприо и его новая подруга, 20-летняя модель Камила Морроне, не так давно попали в объективы папарацци во время музыкального фестиваля Коачелла, где девушка не оставляла окружающим сомнений в серьезности их отношений своим поведением. Судя по всему, между Лео и Камилой действительно все серьезно — актер представил новую подругу своей маме. ДиКаприо решил увезти Камилу подальше от посторонних глаз, и пара отправилась во Французскую Полинезию, где к ним присоединилась мама актера.

В очередной отпуск ДиКаприо взял не только свою пассию и маму, 75-летнюю Ирмелин Инденбиркен, но и продюсера фильма «Остров проклятых» Майка Медаву с женой Иреной. С местом для отдыха актер тоже сильно заморачиваться не стал — он выбрал остров Тетиароа, куда приезжал со всеми своими бывшими девушками. Именно там Лео впервые организовал встречу своей матери и новой девушки, однако пока неизвестно, как Ирмелин отнеслась к выбору своего сына, который все никак не хочет остепениться.

попкорнnews