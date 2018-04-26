Т-34 и новая жизнь после 40: премьеры недели

Изобретение Т-34, Изабель Юппер в реинкарнации мистера Хайда и выживающая после землетрясения Ольга Куриленко : редакция портала Москва 24 — о главных кинопремьерах недели.

"Привидение" — фильм по роману Дэвида Левитана "Каждый новый день". Это романтическое фэнтези о духе, каждый день просыпающемся в новом теле и встречающем в своем странствии девушку, которая становится для него особенной. Рассчитано оно, в первую очередь, на подростков, но будет интересно и любителям мелодрам более старшего возраста.

"Правда или действие" — главная премьера недели в жанре хоррора. История, построенная на правилах всем известной игры, со своими отсылками к фильтрам Snapchat в первую очередь обращается к молодежной аудитории. Мистическая составляющая в виде игры, управляющей участниками, и извечная проблема выбора между ложью и правдой в повседневной жизни — основные составляющие фильма.

Правда, критики сошлись во мнении, что смотреть "Правду или действие" не страшно, но и в таком формате фильм найдет свою аудиторию.

"Миссис Хайд" — камерная французская комедия с Изабель Юппер в главной роли. Фильм представляет собой переложение "Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда" на современную канву. В роли протагониста — занудная училка мадам Жекиль, чья природа неожиданным образом меняется после попадания в нее молнии. Представленная на Берлинале этого года, картина уже принесла Юппер награду за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Локарно, так что для всех любителей французского кино, Изабель Юппер и Ромена Дюри она будет отличным вариантом для похода в кино.

Еще одна французская премьера недели с Роменом Дюри в главной роли — "Дыши во мгле", где главную женскую роль сыграла Ольга Куриленко. В ходе этого фантастического триллера Париж, переживший землетрясение, окутывает ядовитый туман, от которого немногие выжившие пытаются спастись на крышах домов. В центре повествования — история семейной пары, пытающейся спасти в катастрофе себя и свою больную дочь, оставшуюся в квартире в одиночестве.

"Лицо", уже успевшего получить гран-при жюри на Берлинском кинофестивале, состоялась на ММКФ. Режиссер Малгожата Шумовска — одна из самых ярких современных женщин-режиссеров, в ее копилке — четыре награды с Берлинале и множество номинаций на других мировых кинофестивалях. В своем последнем фильме через историю о парне, живущем в польской глубинке и получившем травму лица на работе (стройка самой высокой в мире статуи Российская премьера польского фильма, уже успевшего получить гран-при жюри на Берлинском кинофестивале, состоялась на ММКФ. Режиссер Малгожата Шумовска — одна из самых ярких современных женщин-режиссеров, в ее копилке — четыре награды с Берлинале и множество номинаций на других мировых кинофестивалях. В своем последнем фильме через историю о парне, живущем в польской глубинке и получившем травму лица на работе (стройка самой высокой в мире статуи Иисуса Христа ), она переплетает реальность с сюрреализмом обыденного, рефлексируя на тему связи облика человека с его идентичностью.

"Великолепная" — режиссерский дебют — режиссерский дебют Мишель Ларок . В своем фильме она играет женщину средних лет, чья налаженная жизнь рушится в один момент, когда от нее решает уйти муж. Комедийная мелодрама о попытках начать новую жизнь, когда тебе давно за 40, а в твоем распоряжении — жилье в Ницце и преданный психоаналитик, нацелена, в первую очередь, на женскую аудиторию. Что делает ее, пожалуй, главным вариантом для похода в кино во время встречи с подругами.

"Знаешь, мама, где я был?" — мультипликационная биография грузинского сценариста, художника и режиссера — мультипликационная биография грузинского сценариста, художника и режиссера Резо Габриадзе , режиссером которой выступил его сын Леван. Созданный по историям и рисункам мастера, собранным сыном, этот фильм, где реальность существует наравне с фантазией, а чувство ностальгии по детству является главным лейтмотивом, представляет собой дань уважения отцу и художнику.

Фильм недели для детей — продолжение приключений Смешариков, уже третий полнометражный фильм франшизы "Смешарики. Дежавю", выходящий в формате 3D. В этот раз зрители под предводительством Кроша отправятся в путешествие по разным странам и эпохам, в ходе которого им предстоит вновь разыскать друзей, растерявших друг друга по дороге.